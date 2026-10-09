Les F1 de 2026 sont-elles enfin devenues prévisibles ? Des anecdotes croustillantes !

Près des trois quarts de la saison 2026 se sont écoulés, mais les nouvelles monoplaces de Formule 1 continuent de réserver quelques surprises à leurs pilotes sur le plan logiciel. Après les nombreuses difficultés rencontrées lors des essais hivernaux, les équipes ont réalisé des progrès considérables dans la gestion des systèmes électroniques et du déploiement de l’énergie. Pourtant, l’incident logiciel survenu lors du Grand Prix de Malaisie a rappelé que certains dysfonctionnements pouvaient encore perturber le déroulement d’une course. À Singapour, Esteban Ocon, Franco Colapinto et Fernando Alonso ont fait le point sur cette évolution, entre satisfaction face aux améliorations et vigilance concernant les problèmes qui restent à résoudre.

L’introduction de la réglementation technique 2026 a profondément modifié le fonctionnement des monoplaces, notamment avec une place beaucoup plus importante accordée à l’énergie électrique et à sa gestion.

Dès les premiers essais, plusieurs pilotes avaient exprimé leur frustration face à des comportements parfois imprévisibles, liés aux nombreux paramètres électroniques et logiciels qu’ils ne maîtrisaient pas totalement.

Depuis, les équipes ont multiplié les ajustements pour rendre le fonctionnement des voitures plus cohérent et prévisible. Mais le problème informatique survenu le week-end dernier en Malaisie a ravivé les interrogations sur la fiabilité de ces systèmes.

Pour Esteban Ocon, les progrès réalisés depuis les essais hivernaux sont particulièrement impressionnants. Le pilote Haas rappelle à quel point les premières expériences au volant des monoplaces 2026 avaient été compliquées, notamment lors des essais de Barcelone.

"Honnêtement, par rapport aux essais, les choses ont énormément changé. Maintenant, nous avons un système de départ automatique. Nous constatons que, d’un tour à l’autre, c’est beaucoup plus régulier qu’auparavant."

"Je me souviens des essais, la première fois que j’ai piloté la voiture, je n’avais aucun déploiement d’énergie sur 80 % des tours que j’effectuais à Barcelone. C’était assez compliqué et nous ne comprenions pas vraiment pourquoi cela se produisait."

"Maintenant, lorsque tout fonctionne normalement, tout semble correct et sous contrôle. Il reste encore quelques petits détails auxquels nous ne nous attendons pas parfois, et cela peut notamment arriver lors d’un week-end Sprint."

Ocon est également revenu sur l’incident survenu pendant la période de drapeau rouge au Grand Prix de Malaisie.

"C’était inattendu pour tout le monde. J’ai commencé à avoir l’impression de faire la course, parce que je coupais simplement les trajectoires pour essayer de parcourir moins de mètres. Je me demandais même si je pouvais passer la deuxième vitesse, rester au ralenti, pour avoir davantage de vitesse que les autres."

"Quand vous êtes pilote de F1, il faut s’attendre à tout. Et même assurer le meilleur à moins de 30 km/h ! Si jamais ça venait à compter..."

Malgré cette situation inhabituelle, Ocon estime que la reprise s’est déroulée correctement et se montre confiant dans la capacité de la FIA à éviter qu’un tel problème se reproduise.

"Oui, c’était inattendu mais nous avons repris correctement. Je suis certain que la FIA maîtrise maintenant le problème, donc cela devrait aller."

Colapinto souligne des progrès considérables depuis le début de saison

Franco Colapinto partage le constat d’Ocon. Le pilote Alpine estime que les systèmes électroniques des monoplaces ont gagné énormément en cohérence depuis les premiers essais, même si leur complexité avait initialement rendu leur fonctionnement difficile à comprendre.

"Je pense que cela s’est beaucoup amélioré tout au long de l’année. C’était très irrégulier au début. C’était compliqué à comprendre pour tout le monde."

"Comme pour n’importe quel changement de réglementation, lorsqu’il arrive avec de nouvelles choses et différents paramètres qu’il faut apprendre à maîtriser, c’est très compliqué."

"Et à présent, chaque équipe a fait de grands progrès dans la bonne direction."

"Bien sûr, il reste encore beaucoup de choses à améliorer et à comprendre, mais par rapport à notre situation lors des essais, les progrès sont immenses."

Il reconnaît néanmoins que la complexité des systèmes 2026 rend difficile l’élimination complète des incidents techniques.

"Nous rencontrerons toujours des problèmes et des difficultés, et il continuera à se produire des choses que nous ne connaissons pas ou que nous ne comprenons pas. Mais l’important est d’en tirer des leçons et de comprendre ce qui s’est passé la semaine dernière, par exemple."

Alonso attend surtout des garanties après l’incident de la Malaisie

Fernando Alonso a livré une réponse plus brève, tout en rejoignant globalement l’analyse de ses deux collègues. Le pilote Aston Martin rappelle que son équipe n’avait pas bénéficié d’un volume important de roulage pendant les essais hivernaux, ce qui rend son expérience quelque peu différente.

"Oui, j’ai un avis similaire. Évidemment, nous n’avons pas beaucoup roulé pendant l’hiver, mais je pense que le plus important est que ce qui s’est passé la semaine dernière soit bien compris et que cela ne se reproduise pas."

"Et dans notre cas, la semaine dernière, la voiture fonctionnait correctement, donc nous n’avons rencontré aucun de ces problèmes. C’est donc difficile de faire des commentaires."