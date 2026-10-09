Honda F1 a été blessé dans sa fierté : Watanabe livre un constat sévère avant son départ

Le retour de Honda en Formule 1 en tant que motoriste d’Aston Martin pour la saison 2026 est loin d’avoir répondu aux ambitions du constructeur japonais. Après des débuts particulièrement difficiles sous la nouvelle réglementation technique, Koji Watanabe, président sortant de Honda Racing Corporation, reconnaît que les résultats obtenus ont constitué un véritable choc pour l’entreprise.

À quelques mois de son départ, le dirigeant admet que Honda avait fixé des objectifs bien plus élevés et que son incapacité à les atteindre a profondément affecté sa fierté. Aston Martin espère néanmoins poursuivre sa progression ce week-end à Singapour, sur un circuit potentiellement plus favorable à sa monoplace.

L’association entre Aston Martin et Honda devait marquer le début d’une nouvelle ère pour les deux partenaires, avec l’ambition de profiter du bouleversement réglementaire de 2026 pour se rapprocher des meilleures équipes du plateau.

Mais les performances du groupe propulseur japonais n’ont pas été à la hauteur des attentes, contribuant aux difficultés rencontrées par l’écurie britannique depuis le début de la saison.

Koji Watanabe n’a pas cherché à minimiser la déception ressentie au sein du constructeur.

Le dirigeant, qui quittera ses fonctions de président-directeur général de Honda Racing Corporation (HRC) le 1er janvier prochain, reconnaît que les résultats de cette première saison ont été particulièrement difficiles à accepter.

"Beaucoup de personnes plaçaient de grands espoirs en nous," a déclaré Watanabe.

"Le fait de ne pas avoir répondu à ces attentes et d’avoir provoqué une telle désillusion a été un coup dur pour Honda."

Le Japonais va même plus loin en évoquant les conséquences de cet échec sur l’image que le constructeur se fait de ses propres capacités.

"Notre fierté a été profondément blessée."

Watanabe a également tenu à démentir l’idée selon laquelle Honda aurait volontairement adopté une approche prudente pour sa première saison aux côtés d’Aston Martin.

Contrairement à cette interprétation, le constructeur japonais avait défini des objectifs de performance particulièrement élevés, avec la volonté de répondre aux exigences de la nouvelle génération de groupes propulseurs.

"C’est exactement le contraire qui s’est produit," a-t-il expliqué.

"Nous n’avons tout simplement pas atteint les objectifs que nous nous étions fixés."

Le président sortant de HRC insiste sur l’ampleur du défi technique posé par la réglementation 2026.

Selon lui, les nouvelles exigences imposées aux motoristes étaient telles qu’il ne suffisait pas de prolonger les développements réalisés avec les groupes propulseurs utilisés jusqu’à la fin de la saison 2025.

"Le niveau de performance exigé des groupes propulseurs par la nouvelle réglementation dépasse largement ce qui pouvait être obtenu en poursuivant simplement la voie de développement suivie auparavant."

"Honda avait parfaitement conscience de cette rupture technologique et avait donc choisi de relever son niveau d’ambition. Mais les résultats obtenus au moment de lancer la saison n’ont pas correspondu aux attentes."

"Vraiment, nous en étions conscients et, en réalité, nous nous étions fixé des objectifs bien plus ambitieux... que nous n’avons finalement pas réussi à atteindre."

Malgré ces difficultés, Aston Martin a récemment montré des signes d’amélioration. L’écurie britannique a notamment affiché un niveau de performance plus encourageant lors du dernier Grand Prix disputé à Sepang, en Malaisie. Une évolution qui nourrit un certain optimisme avant le rendez-vous de Singapour.

Mike Krack, l’un des principaux responsables de l’équipe, estime que les caractéristiques du circuit urbain de Marina Bay pourraient davantage convenir à la monoplace britannique.

"Ce n’est pas un circuit qui dépend autant de la puissance du moteur, et je pense que c’est une piste qui devrait plutôt bien nous convenir," a expliqué Krack dans la cité-État.

"Je pense que cela pourrait représenter une opportunité, mais nous ne pouvons nous permettre aucune erreur. Je me sens assez confiant à l’approche de ce week-end."