Hamilton, Verstappen et Russell favorables à un Grand Prix au Rwanda

La Formule 1 pourrait franchir une étape historique avec l’organisation d’un Grand Prix au Rwanda à partir de la saison 2030. Selon plusieurs informations provenant de sources qualifiées de sûres apparues cette semaine, un accord aurait été trouvé pour permettre au pays africain de rejoindre le calendrier, avec une annonce officielle qui pourrait intervenir dès la semaine prochaine. À Singapour, Lewis Hamilton, Max Verstappen et George Russell ont tous accueilli favorablement cette perspective. Le septuple champion du monde, qui milite depuis plusieurs années pour le retour de la discipline sur le continent africain, espère notamment voir aboutir les efforts entrepris par Stefano Domenicali.

L’Afrique pourrait enfin retrouver une place au calendrier du championnat du monde de Formule 1, plus de trois décennies après sa dernière apparition.

Le continent n’a plus accueilli de Grand Prix depuis l’épreuve d’Afrique du Sud disputée en 1993, sur le circuit de Kyalami. Depuis, plusieurs projets ont été évoqués sans jamais aboutir à un retour effectif de la discipline.

Mais la situation pourrait évoluer avec le Rwanda, qui apparaît désormais comme un candidat sérieux pour accueillir une course à l’horizon 2030. Plusieurs médias ont rapporté qu’un accord aurait déjà été conclu, laissant entrevoir une annonce officielle dès la semaine prochaine. À ce stade, ces informations restent toutefois à confirmer même si un ministre d’Afrique du Sud a déjà officiellement félicité le Rwanda pour ce contrat !

L’AFP rapporte que des sources proches du gouvernement rwandais et de la FIA affirment qu’un accord a été trouvé, une annonce officielle étant attendue la semaine prochaine à Kigali.

"La candidature du Rwanda pour accueillir la course de Formule 1 a été approuvée et un accord a été conclu," a déclaré une source gouvernementale à l’agence de presse française.

Le projet devrait impliquer la construction d’un nouveau circuit permanent à une quarantaine de kilomètres de Kigali, près de l’aéroport international de Bugesera, avec le soutien présumé du Qatar.

Interrogé sur ces rumeurs en marge du Grand Prix de Singapour, Lewis Hamilton a reconnu ne pas disposer d’informations supplémentaires, tout en réaffirmant son attachement personnel à ce projet.

"Je n’ai pas vraiment de nouvelles à vous donner. J’ai vu des publications de certaines personnes sur Internet, mais j’ai toujours dit que nous devions avoir un Grand Prix en Afrique."

"Pour moi, c’est le continent le plus important, pour être honnête, et le plus beau. Nous courons sur tous les autres continents, sauf celui-là, et il ne devrait y avoir aucune raison à cela."

Depuis plusieurs années, Hamilton multiplie les prises de position publiques en faveur d’un retour de la Formule 1 sur le continent africain. Le Britannique a notamment encouragé à plusieurs reprises Stefano Domenicali, président-directeur général de la F1, à faire de ce projet une priorité dans le développement international du championnat.

Le pilote Ferrari affirme également avoir défendu cette ambition en coulisses, au-delà de ses déclarations publiques. Il tient aujourd’hui à souligner l’investissement personnel du dirigeant italien, qui a effectué plusieurs déplacements en Afrique afin de rencontrer différents interlocuteurs et d’étudier les possibilités d’organisation d’un Grand Prix.

"C’est quelque chose pour lequel je fais pression en coulisses, et Stefano a été formidable," explique Hamilton.

"Il s’est rendu en Afrique à de très nombreuses reprises au cours des deux dernières années, pour discuter avec énormément de personnes. J’espère donc qu’il aura bientôt de bonnes nouvelles à m’annoncer."

L’éventuelle arrivée du Rwanda soulève néanmoins la question de la place disponible au calendrier. La Formule 1 a déjà confirmé un programme de 24 Grands Prix pour la saison 2027, les suivantes devraient être très similaires, ce qui laisse peu de marge pour ajouter de nouvelles destinations sans procéder à des ajustements.

Cependant, plusieurs contrats actuellement en vigueur arriveront bien à échéance en 2030 ou même avant. Le Portugal doit notamment faire son retour au calendrier en 2027, mais l’accord conclu ne porte que sur deux saisons.

Les Grands Prix du Mexique et de Singapour ne sont, pour leur part, actuellement garantis que jusqu’en 2028, tandis que le contrat du Grand Prix du Japon court jusqu’en 2029.

Ces différentes échéances pourraient donc offrir des possibilités de réorganisation du calendrier à l’horizon 2030, même si aucune décision concernant les épreuves concernées n’a été annoncée.

Russell estime qu’il est temps que la F1 retourne en Afrique

George Russell a lui aussi accueilli avec enthousiasme la possibilité de voir le Rwanda rejoindre le championnat. Le pilote Mercedes, qui s’est rendu en Afrique plus tôt cette année, conserve un excellent souvenir de son séjour sur le continent.

"Je serais très enthousiaste si ces rumeurs se confirmaient," a déclaré le Britannique.

"Je suis allé en Afrique plus tôt cette année et j’ai vraiment, vraiment adoré le temps que j’y ai passé."

Pour Russell, le retour d’une course africaine répondrait avant tout à la vocation internationale de la catégorie reine du sport automobile.

"La Formule 1 est un sport mondial. L’Afrique est le seul continent sur lequel nous ne courons pas, et il est grand temps que nous y organisions une course."

Verstappen espère également que le projet aboutira

Max Verstappen partage l’enthousiasme de ses rivaux. Le quadruple champion du monde estime que la Formule 1 doit continuer à explorer de nouvelles destinations et considère qu’une épreuve au Rwanda constituerait une évolution positive pour le championnat.

"Bien sûr, si c’est possible, ce serait formidable," a déclaré le pilote Red Bull.

"Nous voulons courir dans de nombreux endroits différents à travers le monde, donc j’espère vraiment que ce projet pourra aboutir."

"Je suis allé une fois au Rwanda."

Le Néerlandais reste toutefois prudent quant à la concrétisation du projet, rappelant qu’il faudra attendre une confirmation officielle avant de considérer l’arrivée du pays au calendrier comme acquise.

"Nous devons attendre de voir si tout cela va réellement se faire, mais je pense que nous serions tous très enthousiastes si cela se produisait."