Aston Martin favorable à voir Alonso au Dakar et au Mans mais...

Fernando Alonso pourrait bien ajouter de nouvelles aventures à son programme sportif en 2027, malgré la prolongation de son engagement avec Aston Martin en Formule 1. Alors que le double Champion du monde a récemment laissé entendre que d’autres annonces étaient à venir, Mike Krack ne cache pas son enthousiasme à l’idée de voir l’Espagnol participer à des compétitions dans d’autres disciplines. Le responsable des activités en piste d’Aston Martin estime même que ces initiatives sont bénéfiques pour l’ensemble du sport automobile, tout en précisant qu’il ne lui appartient pas d’autoriser officiellement de tels engagements.

La semaine dernière, Alonso avait mis fin aux spéculations concernant son avenir en F1 en confirmant avoir prolongé son engagement avec Aston Martin. L’Espagnol avait toutefois entretenu une certaine curiosité en promettant encore "d’autres surprises," alimentant rapidement les hypothèses sur ses projets parallèles.

Parmi les possibilités évoquées figure notamment un retour au Dakar, épreuve à laquelle Alonso avait déjà participé en 2020. Son expérience dans différentes disciplines et son intérêt pour les compétitions d’endurance rendent cette perspective crédible, même si aucun programme supplémentaire n’a encore été confirmé.

Interrogé ce jeudi à Singapour sur l’éventualité de voir Alonso relever de nouveaux défis en parallèle de la F1, Mike Krack s’est montré particulièrement ouvert à cette idée.

"Nous avons eu Robert Kubica qui faisait du rallye, Kimi Räikkönen qui faisait du rallye, nous avons Max Verstappen qui fait du GT3 et Lance Stroll qui fait du GT3 de temps en temps," a rappelé le dirigeant d’Aston Martin devant les médias.

"Personnellement, j’aime cela. C’est une bonne chose pour le sport automobile en général lorsque les pilotes font ce genre de choses."

"Quant à ce qui va se passer, je ne peux pas vraiment me prononcer sur le cas de Fernando pour l’année prochaine."

"Mais d’une manière générale, c’est une très bonne chose et cela montre aussi leur approche de la compétition, à quel point ce sont de véritables pilotes de course."

Krack estime notamment que la multiplication des engagements sportifs, malgré un calendrier de Formule 1 déjà particulièrement chargé, témoigne de la passion qui anime certains pilotes au-delà de leur discipline principale.

"Avec le calendrier que nous avons, ils veulent quand même faire autre chose. Pour Max, cela représentait sept week-ends consécutifs avec toutes ses activités en GT3."

"Cela montre à quel point ils sont passionnés par la course automobile, et cela me donnera aussi envie de rester devant ma télévision, comme nous tous."

Le Mans, une autre possibilité pour Alonso ?

Au-delà du Dakar, une autre opportunité pourrait se présenter à Alonso en 2027. Pour la première fois, les 24 Heures du Mans ne seront pas en concurrence avec un Grand Prix de Formule 1, ce qui pourrait permettre à certains pilotes du championnat de participer à la célèbre épreuve d’endurance sans manquer une manche de leur saison.

Double vainqueur des 24 Heures du Mans, Alonso a régulièrement été associé à l’idée de revenir dans la Sarthe, notamment dans le cadre d’une éventuelle association avec Max Verstappen. Les deux Champions du monde ont déjà manifesté leur intérêt pour les courses d’endurance, et la perspective de les voir partager une voiture continue de susciter des spéculations.

Alonso a néanmoins déjà précisé qu’il ne s’attendait pas à concrétiser une telle collaboration dès 2027.

Interrogé sur la possibilité pour son équipe d’autoriser ses pilotes à participer aux 24 Heures du Mans avec le prototype Aston Martin en WEC, Krack a tenu à distinguer son avis personnel de la position officielle de l’écurie.

"Ce n’est pas moi qui donne l’approbation finale, qui décide : ’Oui ou non, vous êtes autorisé à le faire’."

"Je ne peux donc pas vraiment le confirmer. Je dis simplement que, personnellement, je trouve que c’est une bonne chose, parce que les pilotes de course doivent courir."

Qu’en dit Alonso ?

Mike Krack s’est exprimé avant la conférence FIA du jour, où Alonso était invité. Bien entendu la question des rumeurs sur un programme avec Prodrive pour le Dakar lui a été posé. Et là, c’est la douche froide.

Alonso a balayé les spéculations et a clairement indiqué que les exigences de l’épreuve et celles du calendrier de F1 rendaient la chose irréaliste.

"Non, je ne pense pas que ce soit possible. Physiquement, c’est presque impossible de concilier deux programmes comme le championnat de Formule 1 et le Rallye Dakar."

Mais pressé de l’exclure totalement, il a souri sans vouloir le faire !

Interrogé sur d’éventuels projets de course, notamment Le Mans éventuellement en GT3, Alonso a précisé qu’il n’avait jamais essayé cette catégorie, tout en soulignant qu’il ne se lancerait pas dans une nouvelle discipline sans une préparation approfondie.

"Pas le GT3, je n’ai jamais essayé. Cela demande une très grande préparation. Pour chacun de ces défis, et je pense que c’est parce que j’ai été plus ou moins compétitif par le passé que les gens croient que c’est facile."

"Cela nécessite beaucoup de préparation, beaucoup de détermination et beaucoup de chance pour réussir. Donc, quand je me lancerai dans mon prochain défi, je l’annoncerai. Ce ne sera pas une rumeur, ce sera moi qui le ferai, et ce sera parce qu’il y aura suffisamment de préparation et un défi à la hauteur."