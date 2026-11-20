Haas a connu une première journée particulièrement compliquée au Grand Prix de Las Vegas, avec deux séances d’essais libres perturbées par la pluie et des températures très basses. Alors que les EL1 se sont achevés sans le moindre chrono, Oliver Bearman et Rafael Câmara ont rencontré des difficultés pour faire fonctionner leurs pneus lors des EL2, terminant respectivement aux 15e et 22e places. Pour Ryō Hirakawa, qui remplaçait Bearman lors de la première séance, les conditions ont pratiquement réduit à néant sa dernière apparition de la saison au volant de la VF-26. L’écurie américaine espère désormais exploiter les données récoltées pour mieux préparer les qualifications.

La 21e manche du championnat du monde de Formule 1 2026 a débuté dans des conditions particulièrement délicates sur le Las Vegas Strip Circuit, où la pluie a fortement perturbé le programme des équipes lors des deux premières séances d’essais libres.

Disputées sous les projecteurs du tracé urbain de 6,201 kilomètres et 17 virages, ces séances devaient permettre aux pilotes de préparer le Grand Prix de 50 tours programmé samedi soir (dimanche matin en France).

Mais les précipitations ont complètement neutralisé les EL1, durant lesquelles aucun chrono n’a été enregistré. Les quelques pilotes ayant pris la piste se sont limités à des tours de reconnaissance à faible allure, avec les pneus pluie extrême de Pirelli.

Chez Haas, cette situation a notamment privé Ryō Hirakawa d’une véritable séance de roulage. Le Japonais avait été choisi pour remplacer Oliver Bearman lors des EL1, dans le cadre de sa quatrième et dernière participation à une séance d’essais libres cette saison.

Il avait déjà pris le volant de la VF-26 en Autriche, en Hongrie et au Mexique, où il avait ensuite disputé le Grand Prix et terminé dixième pour ses débuts en course en Formule 1.

À Las Vegas, Hirakawa n’a cependant pu effectuer qu’un seul tour, tandis que Rafael Câmara a également brièvement découvert les conditions de piste sans pouvoir enregistrer de chrono.

Bearman et Câmara en difficulté lors des EL2

La deuxième séance s’est déroulée dans des conditions légèrement plus favorables, la pluie ayant cessé et la piste commençant progressivement à sécher.

L’adhérence est toutefois restée très précaire sur le circuit de Las Vegas, avec des températures basses compliquant la montée en température des pneumatiques.

De retour dans sa Haas après avoir laissé sa place à Hirakawa, Oliver Bearman a commencé les EL2 avec les pneus pluie extrême avant de passer aux intermédiaires à mesure que les chronos s’amélioraient.

Le Britannique a finalement signé un meilleur temps de 1’50"699, suffisant pour terminer au 15e rang.

Rafael Câmara a suivi un programme similaire, débutant avec les pneus pluie extrême avant d’adopter les intermédiaires. Pour le rookie brésilien, l’objectif consistait avant tout à accumuler du kilométrage et à améliorer sa connaissance d’un tracé qu’il découvrait dans des conditions difficiles. Il a terminé la séance en 22e position, avec un meilleur tour en 1’53"589.

Au total, Haas a bouclé 45 tours sur l’ensemble des deux séances : 22 pour Bearman, 22 pour Câmara et un seul pour Hirakawa.

Bearman : "Nous avons eu du mal pendant toute la séance"

Oliver Bearman a reconnu que les conditions avaient rendu cette première journée particulièrement difficile.

Le Britannique estime toutefois que son absence lors des EL1 ne lui a finalement pas coûté grand-chose, puisque les autres pilotes n’ont pas davantage pu effectuer de véritable travail de préparation.

"Cela a vraiment été une journée compliquée à Vegas. Nous avons commencé en faisant l’impasse sur les EL1, mais finalement, cela ne nous a pas vraiment pénalisés, puisque tout le monde s’est retrouvé plus ou moins dans la même situation."

Les difficultés se sont surtout manifestées lors des EL2, lorsque Bearman a tenté d’exploiter les pneus intermédiaires sur une piste en amélioration.

"Les EL2 ont été difficiles, pour être franc, car nous avons eu du mal pendant toute la séance à faire monter les pneus en température, même lorsque la piste était sèche. Cela a été compliqué, mais j’espère que nous pourrons en tirer beaucoup d’enseignements."

Câmara veut profiter de chaque tour pour apprendre

Rafael Câmara a lui aussi regretté le manque de roulage lors de cette première journée, particulièrement pénalisant pour un pilote qui doit encore découvrir les caractéristiques du circuit de Las Vegas.

Avec des EL1 pratiquement inexistants, le Brésilien a dû aborder les EL2 sans avoir pu effectuer le travail de reconnaissance habituellement prévu en début de week-end.

"Dans l’ensemble, nous n’avons pas effectué beaucoup de tours aujourd’hui. Il nous manquait les tours des EL1 et nous sommes arrivés en EL2 avec tout à découvrir."

Malgré cette préparation limitée, Câmara préfère retenir les enseignements apportés par les conditions humides.

"Cela a néanmoins été très positif. Même si le reste du week-end ne se déroule pas sur piste mouillée, il est toujours bon d’accumuler du kilométrage dans ces conditions pour voir comment la voiture se comporte."

Le pilote Haas souhaite désormais exploiter les données recueillies lors de la deuxième séance afin d’améliorer sa préparation.

"Nous pouvons maintenant nous pencher sur les données des EL2 et en tirer des enseignements pour l’avenir. Nous devons bien nous préparer pour demain, effectuer des EL3 propres et être prêts pour les qualifications."

Hirakawa : "C’était dommage pour moi, mais je devais prendre soin de la voiture"

Ryō Hirakawa est sans doute celui qui a le plus souffert de l’annulation de fait des EL1.

Le Japonais devait profiter de cette dernière apparition de la saison pour accumuler de l’expérience au volant de la Haas, mais les conditions météorologiques ont empêché l’équipe de lui confier un véritable programme de roulage.

Hirakawa comprend néanmoins la prudence adoptée par son écurie, compte tenu du manque d’adhérence et du risque de commettre une erreur sur le tracé urbain.

"Les conditions étaient très difficiles en piste, et l’équipe a pris la bonne décision. C’était compliqué, mais nous devions être prudents."

Le pilote japonais reconnaît sa frustration, tout en rappelant que sa mission impliquait également de préserver la monoplace. Il a d’ailleurs plaisanté sur le fait d’avoir davantage parcouru le circuit à pied qu’au volant de sa voiture.

"Bien sûr, c’était dommage pour moi, mais mon travail consistait aussi à prendre soin de la voiture. Je pense avoir davantage couru autour de ce circuit que je n’y ai piloté, mais quoi qu’il en soit, c’est toujours une formidable opportunité de prendre le volant d’une Formule 1, et je remercie l’équipe pour ce week-end."

Komatsu pointe le manque d’adhérence et les températures

Ayao Komatsu, directeur de Haas, estime que les difficultés rencontrées par son équipe sont directement liées aux caractéristiques du circuit de Las Vegas.

Le tracé urbain offre généralement peu d’adhérence, une particularité accentuée par les températures basses et les précipitations.

Dans ces conditions, la piste met beaucoup de temps à sécher et les pilotes peinent à faire fonctionner correctement leurs pneumatiques.

"Cela a été un jeudi compliqué pour tout le monde en raison des conditions. Ce circuit offre généralement peu d’adhérence, donc lorsqu’il pleut avec des températures basses, il devient très glissant et met beaucoup de temps à sécher."

"Lors des EL2, je pense que nous avons eu un peu de mal à faire fonctionner les pneus, ce à quoi nous nous attendions, mais nous avons appris tout ce que nous pouvions dans ces conditions."

"Nous allons maintenant repartir de zéro et nous remettre au travail demain."