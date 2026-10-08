Antonelli contre Russell : Kimi garde les évolutions, George explique pourquoi il est prêt à s’en passer

Mercedes a donc décidé d’adopter une approche inhabituelle pour le Grand Prix de Singapour en alignant deux monoplaces dotées de configurations aérodynamiques différentes. Alors que les importantes évolutions introduites en Malaisie n’ont pas apporté les gains espérés, Kimi Antonelli qui conservera le nouvel ensemble technique sur sa W17, tandis que George Russell retrouvera l’ancienne spécification. Une décision révélée ce jeudi par le leader du championnat du monde, qui doit permettre à l’écurie allemande de comprendre pourquoi ses dernières nouveautés n’ont pas produit les résultats attendus à Sepang.

Mercedes avait présenté un ensemble de sept évolutions aérodynamiques lors du Grand Prix de Bahreïn, disputé le week-end dernier sur le circuit de Sepang, en Malaisie. Il s’agissait de l’une des mises à jour les plus importantes apportées à la W17 cette saison.

Les modifications concernaient notamment un fond plat redessiné, des pontons et un capot moteur revus, ainsi que plusieurs éléments aérodynamiques à l’arrière de la monoplace. Les carénages de la suspension arrière avaient également été retravaillés.

L’objectif était d’améliorer l’efficacité des flux d’air autour de la voiture et d’augmenter l’appui aérodynamique, avec un gain potentiel estimé par Mercedes à environ trois dixièmes de seconde au tour.

Mais à Sepang, les progrès attendus ne se sont pas concrétisés. L’écurie allemande n’a pas retrouvé le niveau de performance espéré avec ce nouvel ensemble, laissant planer des interrogations sur son efficacité réelle.

Pour tenter de comprendre la situation, Mercedes a choisi de ne pas équiper ses deux voitures de la même manière à Singapour.

Antonelli continuera d’utiliser le nouvel ensemble aérodynamique, tandis que Russell reviendra à la configuration précédente, dont le fonctionnement est déjà bien connu de l’équipe.

Cette décision permettra aux ingénieurs de comparer directement les performances des deux spécifications dans les mêmes conditions de piste, sur le circuit urbain de Marina Bay.

"Nous aurons deux voitures différentes, avec deux ensembles d’évolutions différents. Cela va être intéressant de voir comment nous pourrons effectuer une comparaison directe de ce côté-là," a expliqué Antonelli devant les médias à Singapour.

Pour le leader du championnat, cette démarche représente une occasion de vérifier si les difficultés rencontrées en Malaisie étaient liées aux nouvelles pièces elles-mêmes ou à l’incapacité de Mercedes à les exploiter correctement.

Le circuit de Sepang pourrait en effet avoir constitué un cas particulier, et Antonelli ne considère pas les performances décevantes du dernier Grand Prix comme une preuve que les évolutions sont inefficaces.

Malgré l’absence de gain visible en Malaisie, l’Italien estime que les nouvelles pièces constituent bien une amélioration par rapport à la configuration précédente.

Il reconnaît toutefois que Mercedes doit encore comprendre comment adapter les réglages de la W17 pour tirer pleinement parti de cet ensemble.

"C’est précisément ce que nous allons essayer de comprendre. Je suis resté avec le nouvel ensemble d’évolutions. George revient à l’ancien, dont nous savons qu’il fonctionne bien."

"Avec le nouveau, je pense que cela fonctionne bien aussi. Je pense qu’il y a une véritable amélioration. C’est simplement que nous ne l’avons pas vraiment constatée à Sepang et je pense que c’est pour cela que ce week-end était aussi atypique."

"J’espère que ce week-end, nous serons capables de mieux comprendre tout cela, de placer la voiture dans une meilleure fenêtre de fonctionnement et de pouvoir exploiter tout son potentiel."

La comparaison entre les deux W17 sera donc particulièrement importante pour la suite du développement de Mercedes.

De son côté, George Russell a déclaré que la décision s’imposait d’elle-même, étant donné qu’il allait de toute façon écoper d’une pénalité sur la grille pour un changement d’unité de puissance à Singapour et qu’il s’élancerait probablement depuis le fond du peloton.

"En fait, c’est moi qui ai lancé la discussion avant même la course de dimanche dernier. Et lorsque la panne est survenue, le choix est devenu évident ; nous hésitions déjà à 50-50 avant la course, j’y étais plutôt favorable à ce moment-là, mais désormais, la décision ne fait plus aucun doute. Quitte à voir une course sacrifiée par un changement de moteur, autant en profiter pour faire ce test."

"Rien n’indique que l’évolution ne fonctionnait pas, nous savons que la voiture utilisée à Bakou était la même qu’à Budapest et à Zandvoort. Or, à Bakou, nous avons décroché la pole avec huit dixièmes d’avance, alors qu’à Budapest, nous accusions un retard de quatre dixièmes."

"Ces fluctuations sont considérables, même avec une voiture constante et face à des rivaux disposant de la même monoplace. L’écart peut atteindre une seconde, en plus ou en moins. Nous sommes donc assez convaincus que le problème était spécifique au circuit de Malaisie."

"Si l’on observe également le rythme de Red Bull, ils ont clairement surperformé par rapport à leur niveau habituel cette saison et par rapport aux autres écuries. En revanche, notre rythme comparé à celui de McLaren et de Ferrari n’était pas très différent ; nous n’étions pas totalement en décalage."

"La pénalité moteur de ce week-end nous offre une bonne occasion de revenir à la configuration précédente... et c’est avec cette voiture que j’ai gagné à Bakou."

Antonelli affirme qu’il conservera ce package technique tout au long du week-end et ne reviendra pas à l’ancienne spécification, même si les qualifications Sprint devaient indiquer que les pièces utilisées avant Sepang offraient un niveau de performance équivalent.

Le leader du championnat est convaincu que les nouvelles pièces démontreront un gain de performance et que la course de Sepang constituait, en fin de compte, une exception.

"Les chiffres racontaient une histoire différente à Sepang, mais je pense que ce circuit constituait un cas à part en raison de l’état très dégradé de la piste. En fait, il manquait même du revêtement dans certains virages."

"Il faisait aussi très chaud, la température de la piste a parfois dépassé les 60 degrés. C’était donc une situation atypique, et j’ai le sentiment que ce week-end sera bien plus représentatif."

"Les températures sont plus fraîches et la piste est en bien meilleur état. Ce sera un excellent test, car nous avons beaucoup souffert dans les virages lents à Sepang, et ce tracé en comporte beaucoup. Nous verrons bien ce que cela donne."

"Nous disposerons de deux voitures dotées de configurations différentes. Il sera donc intéressant de pouvoir effectuer une comparaison directe à ce niveau."

"Mais je pense qu’il y a une réelle amélioration avec la nouvelle configuration de la W17."