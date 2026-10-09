’Une course à 6 heures du matin, parfait !’ : Alonso veut changer les horaires de la F1

Les Grands Prix nocturnes sont devenus une composante incontournable du calendrier de Formule 1, mais ils ne font pas nécessairement l’unanimité parmi les pilotes. À Singapour, Fernando Alonso a expliqué qu’il préférerait des courses disputées tôt le matin afin de pouvoir rentrer chez lui plus rapidement, tandis qu’Esteban Ocon apprécie particulièrement les horaires décalés, qui lui permettent de dormir jusqu’à douze heures par nuit. Franco Colapinto met de son côté en avant le spectacle et les températures plus supportables, alors que Lando Norris, Gabriel Bortoleto et Liam Lawson profitent d’un rythme de vie inhabituel, qui leur laisse davantage de temps pour leurs activités en dehors du circuit.

Depuis l’introduction du Grand Prix de Singapour au calendrier, les courses disputées sous les projecteurs ont progressivement trouvé leur place en Formule 1. Outre Marina Bay, plusieurs circuits accueillent désormais les monoplaces en soirée, pour le spectacle ou pour éviter les températures particulièrement élevées rencontrées en journée.

Mais si les courses nocturnes offrent un spectacle visuel différent, leur organisation impose également aux pilotes et aux équipes de bouleverser leurs habitudes, avec des journées qui commencent et se terminent beaucoup plus tard.

Interrogés sur leur préférence entre les courses de jour et de nuit, les pilotes ont livré des réponses très différentes, parfois avec une bonne dose d’humour.

Fernando Alonso ne considère pas les courses nocturnes comme un avantage particulier du point de vue du pilotage.

"Je pense que cela ne change pas grand-chose pour nous. Le circuit est bien éclairé. Je pense que cela dépend des horaires en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, selon les préférences des téléspectateurs."

"Je ne sais pas, je n’ai pas de préférence entre la nuit et le jour, et il n’y a pas de grande différence pour nous."

Mais lorsqu’il lui a été demandé s’il souhaitait voir davantage de courses nocturnes à l’avenir, Alonso a finalement reconnu qu’il préférerait plutôt l’inverse.

"Non, probablement pas. Ce serait probablement mieux en journée, oui, parce que c’est une longue journée avant que la course arrive."

"Vous vous réveillez le matin, la journée est longue, et ensuite vous ne pouvez pas rentrer chez vous en avion après la course. Il est beaucoup trop tard."

Alonso a même proposé, sur le ton de l’humour, une solution radicale pour réduire cette attente.

"En réalité, la course devrait avoir lieu tôt le matin, et nous pourrions déjeuner à la maison. Je la ferais sans hésiter le matin, à six ou sept heures. Parfait !"

Colapinto défend le spectacle et les températures plus fraîches

Franco Colapinto possède une vision différente des Grands Prix nocturnes. Le pilote Alpine estime que leur relative rareté contribue justement à leur attrait et permet de proposer une ambiance différente au public.

"Je pense que les courses nocturnes sont particulières, et il y a quelques week-ends dans l’année où nous courons de nuit. Cela apporte une petite différence au spectacle."

L’Argentin souligne également leur intérêt dans les destinations où les températures peuvent devenir particulièrement difficiles à supporter.

"Pour les courses très chaudes comme Singapour, je pense que l’absence de soleil peut aider et qu’il fait un peu plus frais. Sur ces courses où il fait très chaud, Singapour en journée serait probablement beaucoup plus difficile pour les pilotes."

"Et puis, c’est une course qui se déroule historiquement en soirée, et cela a toujours été agréable."

"Sous les projecteurs, le circuit est encore une fois très bien éclairé, donc on a l’impression de piloter en journée lorsqu’on est en piste. Cela ne change donc pas grand-chose pour nous, mais peut-être un peu pour le spectacle."

Ocon apprécie les performances des voitures et ses douze heures de sommeil

Esteban Ocon partage l’enthousiasme de Colapinto pour les courses nocturnes, notamment en raison de leur intérêt technique. Le pilote Haas souligne que des températures moins élevées permettent généralement aux monoplaces de fonctionner dans de meilleures conditions.

"C’est sympa de courir la nuit, je pense, parce qu’il fait assez chaud pendant la journée. Évidemment, cela aide sur ce genre de circuit."

"Djeddah, par exemple, serait très chaud en journée. Ici ou à Bahreïn, sur tous ces circuits, c’est agréable d’avoir un peu plus de performance de la voiture en soirée. J’apprécie cela."

Mais le Français trouve également un avantage plus personnel à ces horaires décalés : ils correspondent particulièrement bien à ses habitudes de sommeil.

"Et je dors douze heures par nuit, donc j’ai l’impression d’avoir davantage de temps pour le faire lors de courses comme celle-ci."

Ocon a même révélé s’être réveillé particulièrement tard dans la journée du jeudi.

"Je me suis réveillé à 13h40. Donc oui, c’est bien pour mon emploi du temps."

Bortoleto et Norris occupent leurs nuits à Singapour

Les horaires du Grand Prix de Singapour conduisent généralement les pilotes à se coucher vers trois ou quatre heures du matin et à se réveiller aux alentours de 13 heures. Une routine inhabituelle qui convient parfaitement à Gabriel Bortoleto.

Le pilote Audi a expliqué profiter de ses soirées en compagnie de Lando Norris, avec lequel il partage certaines activités pour rester éveillé jusqu’aux heures tardives.

"J’apprécie plutôt cela, oui. J’ai fait beaucoup d’exercices avec des chiffres pendant la nuit avec Lando récemment, et nous avons joué à quelques jeux pour rester éveillés. Donc oui, me coucher à trois heures du matin et me réveiller à 13 heures, cela me convient."

Norris apprécie lui aussi ce rythme particulier, qui lui permet notamment de consacrer plusieurs heures à ses loisirs. Le Britannique a ainsi expliqué passer une bonne partie de ses soirées à jouer au padel.

"J’aime bien. Oui, j’aime Singapour. Je veux dire, chaque soir, j’ai joué au padel pendant environ trois heures, trois heures et demie. Donc j’apprécie cela."

"J’ai l’impression qu’il y a plus de temps dans la journée. Je ne pense pas que ce soit nécessairement le cas, mais c’est l’impression que cela donne."

"Et puis, il y a beaucoup de choses à faire ici. C’est une petite ville vraiment sympa où séjourner, et on rencontre des gens formidables au fil du temps."

"Donc je pense que j’aime bien cela, oui, mais je ne voudrais pas que ce soit comme ça partout."

"Cela facilite aussi le retour à la maison parce que nous restons pratiquement dans le même fuseau horaire. Nous restons calés sur l’Europe."

Lawson a l’impression de disposer de davantage de temps

Liam Lawson partage largement le ressenti de Norris. Le pilote Racing Bulls apprécie la répartition particulière des journées à Singapour, qui lui donne le sentiment de pouvoir profiter à la fois de moments libres avant de rejoindre le circuit et de temps disponible après ses obligations professionnelles.

"Oui, je suis d’accord. D’une certaine manière, j’ai simplement l’impression d’avoir davantage de temps pendant ces week-ends. J’ai l’impression que nous avons du temps le matin, puis encore un peu de temps le soir."

"J’ai l’impression que, d’une certaine manière... Je ne sais pas, techniquement, nous passons le même temps sur le circuit."