Audi F1 : Döllner exclut un retrait malgré la crise du groupe Volkswagen

Alors que le groupe Volkswagen traverse une période de turbulences financières et prépare une restructuration majeure de ses activités, des interrogations émergent sur l’avenir de son engagement en Formule 1 à travers Audi. Mais Gernot Döllner, président-directeur général du constructeur aux anneaux, se veut catégorique : le programme F1 n’est pas menacé par les difficultés de sa maison mère. Audi assure avoir conçu un modèle économique indépendant, capable de garantir la pérennité de son projet, tout en maintenant son ambition de remporter le championnat du monde à l’horizon 2030.

Le groupe Volkswagen est actuellement engagé dans une vaste restructuration, avec environ 50 000 suppressions de postes prévues à l’échelle mondiale et des perspectives de bénéfices pour 2026 fortement revues à la baisse.

Dans ce contexte, l’engagement d’Audi en Formule 1 pourrait apparaître comme une dépense difficile à justifier, alors que le constructeur vient de faire son entrée dans la discipline et doit encore investir massivement pour devenir compétitif.

Pourtant, Gernot Döllner assure que le projet a précisément été conçu pour ne pas dépendre directement de la situation financière du groupe Volkswagen, ni même de celle d’Audi en tant que constructeur automobile.

Interrogé par Sport Bild sur le risque que les difficultés actuelles puissent remettre en cause le programme F1, le dirigeant allemand a opposé un démenti sans ambiguïté.

"Aucun risque. Le projet est totalement indépendant."

"Tant du groupe Volkswagen que d’Audi en tant qu’entreprise. C’était et cela reste extrêmement important pour nous."

Cette autonomie financière n’est pas une réponse improvisée à la crise actuelle. Selon Döllner, elle constituait dès le départ l’un des fondements de l’engagement d’Audi en Formule 1.

Avant de confirmer son arrivée dans le championnat, le constructeur avait élaboré un plan économique reposant sur un financement autonome, avec l’objectif de rendre progressivement l’activité rentable.

"Avant de franchir le pas vers la Formule 1 il y a trois ans, nous avons élaboré un modèle économique qui comprend un financement indépendant," explique Döllner.

"L’objectif est d’atteindre l’équilibre financier d’ici la fin de cette décennie."

Cette stratégie doit notamment permettre à l’écurie de poursuivre son développement malgré les difficultés rencontrées par le groupe automobile allemand.

L’indépendance revendiquée par Döllner ne signifie toutefois pas qu’Audi envisage de se désengager de son équipe. Au contraire, le constructeur entend conserver le contrôle de son projet sur le long terme.

Les difficultés financières de Volkswagen ont également alimenté les spéculations concernant une éventuelle ouverture supplémentaire du capital de l’écurie.

La présence du fonds souverain du Qatar parmi les investisseurs a notamment renforcé les interrogations sur la possibilité de voir Audi céder de nouvelles participations afin d’apporter des ressources financières supplémentaires à son programme.

Döllner reconnaît que l’équipe suscite un intérêt important.

"Il y a beaucoup d’intérêt de la part d’acteurs extérieurs, mais nous ne prévoyons pas de vendre de participations pour le moment."

"Si nous envisageons cette possibilité, cela se fera dans le cadre d’un processus structuré, avec un calendrier approprié. Nous n’en voyons pas la nécessité actuellement."

Le patron d’Audi précise également que, même si de nouveaux investisseurs devaient entrer au capital à l’avenir, le constructeur allemand entend rester actionnaire majoritaire de l’écurie. Il ne ferme donc pas définitivement la porte à une nouvelle ouverture du capital, mais exclut qu’une telle décision soit dictée par une urgence financière immédiate.

L’objectif du titre mondial en 2030 reste inchangé

Au-delà des questions financières, Döllner a également tenu à réaffirmer les ambitions sportives du constructeur.

Audi s’est fixé pour objectif de remporter le championnat du monde de Formule 1 d’ici 2030, un calendrier particulièrement ambitieux pour une structure qui dispute actuellement sa première saison sous les couleurs du constructeur allemand.

Malgré les difficultés rencontrées depuis le début de l’année et la nécessité de poursuivre le développement de l’équipe, le dirigeant assure que cette échéance n’a pas été repoussée.

Interrogé sur le maintien de l’objectif d’un titre mondial en 2030, il confirme : "Cela reste notre objectif, oui."

"Nous devrons accepter des revers en cours de route, et nous avons déjà dû le faire. Mais cela fait partie du processus."

Audi occupe actuellement la huitième place du championnat du monde des constructeurs, une position qui souligne le chemin restant à parcourir pour rejoindre les équipes de pointe.

Döllner porte néanmoins un jugement plutôt positif sur cette première campagne. Il attribue à la saison inaugurale d’Audi la note de "2" sur l’échelle allemande où 1 représente la meilleure appréciation, ce qui correspond à une évaluation solide de la performance actuelle de l’équipe.