Après une première séance libre marquée par une forte pluie et des conditions impraticables, les 22 pilotes s’apprêtent à effectuer un programme condensé pour compenser le manque de roulage de la séance perturbée. Cette première journée délicate sur un circuit où les défis sont nombreux va encore un peu plus compromettre la préparation des teams, et l’importance de cette séance sera colossale.

Fernando Alonso, Lewis Hamilton et Oliver Bearman vont faire leurs premiers tours de roues sur la piste après avoir laissé leur voiture à un jeune pilote en EL1, mais compte tenu des conditions lors de la première séance libre, ils n’ont rien perdu par rapport à leurs rivaux.

4h30 : On compte maintenant trois pilotes pénalisés pour la course dimanche : on savait déjà qu’Oscar Piastri reculera de dix places sur la grille, tandis que Kimi Antonelli aura une pénalité de cinq positions dimanche au départ de la course. On a appris pendant les EL1 que Carlos Sainz aura lui aussi dix positions de sanction pour un nouveau turbo.

4h34 : Un des sujets ayant fait débat dans le week-end a été l’accord pour la diffusion des informations sur les conditions physiques des pilotes en direct à la télé. Max Verstappen a été parmi ceux s’opposant à cette idée, et on peut imaginer que le débat ne va pas se calmer de sitôt.

4h39 : Ce qui n’a pas fait débat, en revanche, c’est le retour annoncé du V8, que la FIA a officialisé pour 2030. Les pilotes ont salué cette nouvelle et tous se montrent enthousiastes à cette idée.

4h42 : Les pilotes Ferrari semblent avoir enterré la hache de guerre, après des tensions à Zandvoort, Monza et Mexico. Charles Leclerc a confirmé que les choses se sont calmées entre lui et Hamilton, grâce à une intervention très efficace de Fred Vasseur.

4h45 : Marcin Budkowski, le directeur de Cadillac, a expliqué aux médias en conférence de presse ce qui attend Colton Herta en 2027, qui n’a pas été choisi comme titulaire, l’équipe ayant préféré conserver Valtteri Bottas.

4h51 : Hamilton a lui aussi assuré qu’il n’y a aucun problème entre lui et Leclerc, et que les deux hommes sont parfaitement conscients de ce qu’ils doivent faire pour la Scuderia. Il ne semble pas s’inquiéter que de nouveaux incidents viennent perturber leur entente.

4h56 : On n’a pas encore pu avoir une vision claire des moteurs sur la piste de Las Vegas compte tenu des conditions très difficiles de la première séance, mais Alex Albon a reconnu qu’il est inquiet face au comportement des V6 hybrides à Las Vegas, assurant qu’ils pourraient être dangereux à cause des différences de vitesse.

4h58 : La séance va débuter sur une piste humide, mais la pluie n’est plus présente et ne reviendra plus. En revanche, avec des températures très froides et un asphalte à 14 degrés, il ne faudra pas espérer que la piste sèche rapidement. Mais les pilotes seront nombreux à rouler, et cela pourrait accélérer le processus.

5h00 : C’est parti pour les EL2 !

5h01 : Arvid Lindblad est le premier à sortir en pneus pluie. Il est suivi par son équipier, Liam Lawson, et par Nico Hülkenberg.

5h04 : Les pilotes McLaren sont en piste, c’est la première fois de la journée puisqu’ils n’avaient pas fait de tour de roulage en EL1. Oscar Piastri dit que les conditions sont correctes et qu’il sera bientôt possible de passer en pneus intermédiaires.

5h05 : Les Ferrari sont également en piste, tout comme Alex Albon, les Mercedes, Lance Stroll, tandis que les Racing Bulls sont revenus au stand.

5h06 : Oscar Piastri signe un tour en 2’02"786. Charles Leclerc fait mieux en 2"02"482. Fernando Alonso a fait une erreur et légèrement touché le mur avec le museau de sa voiture, mais il repart.

5h07 : Lando Norris prend le meilleur chrono en 1’59"530.

5h08 : Max Verstappen est en piste, comme Gabriel Bortoleto. Chez McLaren, l’ingénieur de Piastri lui dit que le pneu pluie est le bon choix.

5h10 : Piastri signe le meilleur temps en 1’58"484, et Antonelli se place troisième. Leclerc fait encore mieux en 1’58"060. Lando Norris a fait un tout droit et repart. Verstappen s’est loupé dans une chicane.

5h12 : Les conditions s’améliorent et Piastri prend la main en 1’57"010, tandis qu’Antonelli améliore aussi. Mais les pneus intermédiaires ne sont pas encore utilisables. Leclerc a tiré tout droit.

5h14 : Les chronos tombent vite, et Norris fait un 1’55"842. Leclerc fait le troisième temps après avoir évité de peu un accident.

5h16 : Piastri reprend la main en 1’55"469.

5h17 : Norris est passé au stand chausser des pneus intermédiaires ! Hadjar s’intercale entre les deux McLaren.

5h18 : Leclerc signe le meilleur tour en 1’54"895.

5h20 : Norris se place en tête en 1’54"615 avec ses pneus intermédiaires.

5h21 : Piastri lance un tour avec les mêmes gommes mais se rate légèrement au premier virage.

5h24 : Norris fait encore mieux en 1’52"432, et confirme le bon choix des intermédiaires. Les pilotes vont progressivement tous y passer.

5h25 : Piastri se place à 1"7 de Norris, et Russell à 1"9. Le Britannique a reçu la consigne de tomber un rapport en fin de ligne droite pour récupérer de l’énergie. A mesure que la piste sèche, on voit le défi de l’énergie sur ce tracé à la longue ligne droite.

5h26 : Norris est toujours nettement plus rapide, en 1’50"930.

5h28 : Leclerc est le quatrième pilote à faire un tour en intermédiaires et il se classe quatrième, alors que Norris a fait une erreur sans conséquence au premier virage.

5h30 : La mi-séance est atteinte, et Leclerc se place deuxième. Norris rentre au stand, alors que Verstappen n’a toujours pas fait de chrono.

5h31 : Leclerc revient au troisième rang avec l’exact même chrono que Piastri.

5h35 : Isack Hadjar a pris le quatrième temps, mais Verstappen, Bottas et les Alpine n’ont toujours pas de chrono.

5h36 : Les Williams se placent plutôt bien dans ces conditions changeantes, Carlos Sainz prend la cinquième place à Lewis Hamilton.

5h39 : Leclerc prend la tête en 1’49"166. Les Alpine sont signé un chrono, et il n’y a plus que Verstappen qui ne roule pas et n’a pas de temps.

5h40 : Sainz est rappelé au stand car sa voiture a affiché "un message critique".

5h41 : Hamilton prend le deuxième chrono, alors que dans le même temps, Leclerc explique être proche des pneus slicks. Bortoleto s’est raté, tandis qu’Alex Albon est cinquième.

5h43 : Leclerc a amélioré en 1’48"473, tandis que Russell remonte en troisième position.

5h45 : Leclerc a progressé en 1’47"605, tandis que Hadjar s’est placé deuxième.

5h46 : Hamilton a fait une petite erreur, comme Rafael Câmara et Antonelli.

5h47 : Et Verstappen monte dans sa voiture !

5h49 : Russell remonte au cinquième rang, et Antonelli est huitième.

5h50 : Le drapeau rouge est déployé car il semble qu’il y ait des débris de plastique en piste, qui ont été poussés en piste par le vent.

5h51 : C’était en fait une protection en plastique plutôt imposante, et Lance Stroll a roulé dessus, la transformant en de nombreux petits débris.

5h54 : Les pilotes reprennent la piste avec six minutes à disputer.

5h57 : Verstappen dit qu’il n’a pas de puissance, son ingénieur lui dit que c’est le moteur qui se met en température, mais il répète deux fois à la radio que ce n’est pas normal.

5h59 : Hadjar signe le deuxième temps après avoir été gêné dans le dernier secteur, malgré les deux autres meilleurs secteurs absolus. "Bearman est complètement perdu, ce qu’il a fait, c’est fou" s’agace le Français à la radio.

6h00 : C’est la fin des EL2 et de la première journée !

6h01 : Hamilton remonte troisième, Verstappen se place dixième, et Leclerc n’améliore pas. Russell monte en tête du classement en 1’47"272, et Piastri prend le quatrième temps.

6h02 : Verstappen s’agace à la radio : "Cette voiture n’est pas bonne les gars, c’est la même chose qu’au Brésil !" Un énervement qui parait un peu osé quand on sait qu’il a attendu 47 minutes pour prendre la piste.

6h03 : Gasly prend le deuxième temps à moins d’un dixième de Russell, malgré une grosse erreur dans son tour !

Russell termine donc en tête de la journée devant Gasly, puis Leclerc, Hadjar et Piastri. Hamilton est sixième devant Norris, Antonelli, Colapinto et Alonso, qui complètent le top 10.

Stroll est 11e devant Albon et Verstappen, qui n’aura presque pas roulé de cette première journée. Pérez est 14e devant Bearman, les Racing Bulls, Sainz, les Audi, Bottas et Câmara.