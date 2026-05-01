Norris pense qu’il sera ’difficile d’aller plus loin’ dans les modifications du règlement

Lando Norris a salué les efforts de la FIA pour peaufiner le règlement 2026 de la Formule 1, tout en avertissant que des limites existent concernant de possibles changements. Le pilote McLaren F1 a exprimé son désir d’un style de course proche du karting, qui, selon lui, recevrait le soutien des fans.

La FIA a introduit une série de modifications à la réglementation juste avant Miami, visant à encourager une conduite plus offensive et à fond, et il lui a été demandé s’il pensait que ces changements allaient assez loin.

"Il est difficile d’aller beaucoup plus loin, honnêtement" a déclaré Norris. "Je pense que lorsqu’on commence à masquer certains problèmes, on en révèle d’autres. Il y a donc une limite à ce que l’on peut faire avec les règles établies."

"Nous aimerions tous aller davantage dans la direction qu’ils ont prise, mais certains points concernent le matériel, des éléments plus lourds à modifier. Et il est difficile de changer cela en milieu de saison quand une équipe domine et réussit très bien, alors qu’une autre est à la traîne."

"De ce point de vue, il est compliqué de faire beaucoup plus, mais ils ont fait avancer les choses dans la bonne direction, surtout pour les qualifications. La course, elle, ne sera pas vraiment différente. Donc certaines choses ne vont pas beaucoup changer."

"Les qualifications devraient ressembler davantage à des tours de style ’attaque maximale’, ce qui est une bonne chose. C’est ce que nous voulions en tant que pilotes, donc je pense que nous devons être satisfaits de l’ampleur des changements effectués. Mais oui, nous en voudrons plus. C’est quelque chose pour lequel il faudra être patient."

Malgré tout, le nouveau règlement est populaire auprès d’une bonne partie des fans de F1. Le Britannique a été interrogé sur l’équilibre entre le point de vue des pilotes et celui des fans : "Nous devons simplement donner notre avis, franchement. Nous voulons que les fans passent un bon moment. Nous voulons nous-mêmes prendre du plaisir."

"Nous voulons aussi que la F1 soit ce que nous avons toujours vu en grandissant, une course à fond, ce que nous n’avons pas eu jusqu’à présent. Avoir une belle course ne signifie pas forcément avoir quelqu’un avec une batterie à 100 % et un autre à zéro. Ce n’est pas ainsi que la vraie course devrait se faire."

"Cela devrait se faire en permettant aux voitures de se suivre de plus près, en ayant moins de poids, de meilleurs pneus, plus de résistance aux problèmes de sillage et de température, et non en mettant en œuvre des batteries et des ailerons qui font tout ce qu’ils font actuellement."

"Cela pourrait être fait d’une manière légèrement différente, et c’est ce que nous, les pilotes, réclamons pour l’avenir. Mais à cause de la vision d’ensemble, des constructeurs, des partenaires et des équipes, c’est un business, et certaines choses ne sont pas si simples."

"Cependant, je suis en Formule 1 depuis un certain temps, et j’espère qu’au cours des cinq prochaines années environ, les choses reviendront un peu plus à la normale. Je pense que nous pouvons créer des courses encore meilleures."

"Comme l’a dit George [Russell], il a pris l’exemple du karting et des courses ’yo-yo’ que l’on y trouve. Le truc, c’est qu’en karting, il n’y a pas d’air sale, pas d’appui aérodynamique. C’est la course la plus pure qui soit. Mais vous n’avez pas non plus un système ERS qui n’en fait qu’à sa tête, ni des batteries capricieuses."

"Aujourd’hui, nous avons des courses ’yo-yo’. C’est un fait, c’est indiscutable. Mais nous voulons que cela ressemble plus au karting de nos débuts, où l’on peut suivre le gars pare-chocs contre pare-chocs, utiliser l’aspiration, avoir une file de 20 voitures et se battre comme ça."

"C’est ce que nous voulons en tant que pilotes. Et ce que nous voulons sera aussi ce qu’il y a de mieux à voir pour les fans. Au bout du compte, c’est un business, il faut donc équilibrer le côté commercial, là où nous ignorons évidemment ce que disent les autres."

"Mais nous progressons avec la FIA. Je pense qu’ils ont fait du bon travail pour essayer d’améliorer les choses. Les changements majeurs que nous souhaitons pour l’avenir sont ceux qui prendront le plus de temps."