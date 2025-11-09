Sauber poursuit sa série : Hülkenberg marque, Bortoleto malchanceux à domicile

Sauber continue d’empiler les arrivées dans les points : au Brésil, Nico Hülkenberg a encore brillé en décrochant la neuvième place après une course offensive.

Malgré un départ compliqué, l’Allemand a su exploiter une stratégie à un seul arrêt pour remonter dans le classement et offrir au team un troisième Grand Prix consécutif dans le top 10. Les deux points inscrits portent le total de l’écurie à 62, alors que la lutte aux constructeurs reste serrée avant le dernier triple-header de la saison.

Hülkenberg a su limiter la casse dans un premier tour agité avant de remonter jusqu’à la neuvième position à l’arrivée. S’il concède avoir perdu de précieux rangs dès l’extinction des feux, le pilote Sauber salue la qualité de l’exécution stratégique.

"C’était une course correcte dans l’ensemble. Le premier tour n’a pas été idéal : j’ai perdu quelques positions et je me suis retrouvé bloqué derrière Alex [Albon] durant le premier relais, ce qui a compliqué la remontée."

La stratégie à un arrêt s’est avérée décisive : "Nous avons très bien exécuté la stratégie à un seul arrêt et réussi à prolonger le relais en tendres. Cette partie était clairement un point fort."

Satisfait de ramener deux points supplémentaires, Hülkenberg garde toutefois un œil sur la lutte aux classements.

"Deux points, c’est à prendre, mais dans l’ensemble, nous avons perdu un peu de terrain au championnat, ce qui n’est pas idéal. Malgré tout, tout reste possible : c’est extrêmement serré entre les équipes et chaque course compte maintenant, avec seulement trois manches restantes. L’équipe a fait du très bon travail sur la stratégie, la préparation de la voiture et le pit stop aujourd’hui."

Pour Gabriel Bortoleto, ce week-end rêvé a viré au cauchemar. Après son crash impressionnant lors du Sprint hier devant son public, le Brésilien n’a pas pu conclure le premier tour, sa Sauber finissant dans les barrières après un contact avec Lance Stroll au virage 10. Pourtant, le rookie avait montré de belles dispositions lors des phases initiales.

"C’était un week-end vraiment difficile pour moi, d’autant plus que c’était ma première course à domicile et que j’espérais vraiment faire un bon résultat devant ma famille et mes fans."

Le jeune pilote avait pourtant bien pris son départ : "J’ai pris un bon envol, gagné une position immédiatement, et j’étais sur le point d’en tenter une autre quand j’ai eu un contact avec Lance [Stroll]. C’était un incident de course au premier tour, ce sont des choses qui arrivent."

Malgré la frustration, Bortoleto retient l’émotion du soutien reçu tout au long du week-end :

"Le soutien des fans a été incroyable. Même dans les moments difficiles, ils ont continué à m’encourager, à crier mon nom, à m’envoyer tant d’amour. Je ne les remercierai jamais assez : cela représente tout pour moi. Voir à quel point cela compte pour mon pays me rend fier, et j’espère pouvoir leur offrir quelque chose à célébrer bientôt."

Déjà tourné vers la suite, il espère rebondir lors du sprint final de trois courses.

"Des week-ends comme celui-ci sont durs pour tout le monde, mais nous allons aller de l’avant et revenir plus forts pour les trois dernières courses de la saison."