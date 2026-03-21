Gasly : les top teams ’ne sont pas à des années-lumière’ devant Alpine F1

Alpine F1 n’est pas encore au niveau des équipes de pointe, mais elle s’est rapprochée du groupe de tête, au point d’être proche de McLaren. En effet, la différence en performance intrinsèque est limitée, et Pierre Gasly est satisfait de voir les progrès accomplis.

Après une saison 2025 très compliquée, Alpine redresse la barre et le Français a terminé sixième en Chine, signe que l’équipe a grandement progressé. Une source de motivation pour tout le monde à Enstone, selon lui.

"C’est vraiment encourageant pour toute l’équipe de voir que, lors de certaines séances, nous pouvons être les quatrièmes plus rapides" a déclaré Gasly. "Évidemment, les écarts sont très serrés, et si l’on regarde les qualifications, avec trois dixièmes de seconde de retard sur la McLaren."

"Ils ne sont pas à des années-lumière devant nous. Nous devons donc simplement nous concentrer sur notre travail et continuer à améliorer nos performances, en espérant pouvoir progressivement rejoindre le groupe qui nous précède."

Qualifié deux fois devant les Red Bull en Chine, il doute être réellement devant l’équipe de Milton Keynes : "En ce qui concerne Red Bull, je suis un peu perplexe quant à leur rythme, car quand on les voyait en deuxième ligne à Melbourne, ils donnaient pratiquement du fil à retordre à McLaren."

"Nous ne pensons pas en être encore tout à fait là, donc je pense qu’ils ont juste un tout petit peu baissé ce week-end, tandis que nous avons fait un pas en avant. Dans l’ensemble, je suis plutôt satisfait de ce que j’ai vu ce week-end : nous avons le potentiel pour faire partie de ce peloton."

"Mais encore une fois, les choses vont évoluer très vite cette saison et il est important pour nous d’évoluer rapidement nous aussi, et plus vite que les autres, pour nous assurer de rester dans le bon train pour le reste de l’année."