Mercedes veut protéger Antonelli des ’voleurs de temps’

Après un début de saison déjà remarqué, Toto Wolff estime que Kimi Antonelli doit désormais apprendre à se protéger en dehors de la piste.

Le jeune Italien a marqué les esprits lors du Grand Prix de Chine, à Shanghai, en s’imposant avec autorité. Une performance historique : il est devenu le premier pilote italien à remporter un Grand Prix depuis près de vingt ans, mais aussi le plus jeune poleman de l’histoire de la Formule 1, battant le précédent record détenu par Sebastian Vettel.

Mais au-delà de l’exploit sportif, Wolff insiste sur un autre enjeu, plus discret mais tout aussi crucial : la gestion du temps et des sollicitations extérieures.

Déjà très attentif à la protection de son jeune pilote, appelé à succéder à Lewis Hamilton chez Mercedes F1 à seulement 19 ans, le directeur de l’écurie allemande a de nouveau tiré la sonnette d’alarme après la course chinoise.

Selon lui, Antonelli doit désormais apprendre à dire non, afin d’éviter les nombreuses distractions qui accompagnent le succès en Formule 1.

"C’est quelque chose qui lui vient naturellement," a expliqué Wolff.

"Comme son talent en piste, c’est quelqu’un qui capte facilement l’attention des gens. Il est très chaleureux, très attachant."

Wolff souligne que cette personnalité ouverte constitue à la fois une force et un risque.

"C’est un peu une caractéristique italienne, mais il embarque les gens avec lui, il crée un lien très fort. C’est pour ça qu’il a d’excellentes relations dans l’équipe."

"Les mécaniciens l’adorent, tout comme les ingénieurs, les équipes de communication et de marketing."

Cependant, cette popularité croissante peut aussi devenir un piège.

"D’une certaine manière, nous devons le protéger de cela, parce que certaines personnes peuvent en profiter."

Le message de Wolff est clair : pour durer au plus haut niveau, Antonelli devra rapidement apprendre à poser des limites.

"Il a vraiment du mal à dire non. Et maintenant, il doit apprendre à le faire."

"Il va y avoir énormément d’intérêt autour de lui, et beaucoup de ’voleurs de temps’ qui peuvent venir perturber sa carrière."