Colapinto est ’fier’ d’une huitième place qui était ’le maximum’ possible à Miami

Franco Colapinto a égalé son meilleur résultat en Formule 1 en terminant huitième du Grand Prix de Miami. Le pilote Alpine F1 a effectué un week-end solide, avec une course terminée à la même position que celle qu’il occupait sur la grille.

Cela lui permet d’ajouter quatre points à son total, et de signer sa meilleure performance avec Alpine, au cours de ce qui a possiblement été son meilleur week-end en catégorie reine.

"Ca a été un très bon week-end, très positif, qu’on a maximisé. Chaque séance a été très solide en termes de performance et d’exécution. On a été rapides dès les essais libres et je suis fier, car les courses étaient difficiles jusqu’ici" a déclaré Colapinto.

"Je ne trouvais pas de rythme et de constance par rapport à Pierre, et je suis très heureux. L’équipe a fait un énorme travail pour apporter des nouvelles pièces, un nouvel aileron, et on va dans la bonne direction."

"Je dirais qu’on a tiré le maximum de ce qu’on pouvait aujourd’hui, et c’est là où on se situe au classement. C’était un peu solitaire, les meilleures équipes étant encore une fois bien trop loin devant nous, mais on a tout de même fait du bon travail en équipe sur la stratégie, les arrêts au stand et l’exécution de tout le reste."

"J’ai pris un départ un peu lent, ce qui m’a fait perdre quelques places, mais on a rattrapé cela assez rapidement et je me suis retrouvé pratiquement là où j’étais au départ. Nous avons eu un petit accrochage avec Lewis [Hamilton], mais heureusement, les dégâts n’étaient pas trop importants et nous avons pu continuer."

"À partir de là, le rythme était soutenu et nous avons bien géré la course pour terminer huitième. Bravo à toute l’équipe pour ses efforts et je sais que le travail acharné se poursuivra à Montréal lors de la prochaine course, où nous viserons à maintenir ce niveau de performance et à marquer davantage de points."

Dans une course où sa famille était présente, il a pu s’offrir une belle rencontre et a apprécié le soutien dont il a bénéficié.

"Dans l’ensemble, ça a été une bonne semaine : depuis Buenos Aires il y a une semaine, en passant par ma rencontre avec l’un de mes héros sportifs, Lionel Messi, jusqu’aux points remportés au Grand Prix de Miami, je suis vraiment ravi."