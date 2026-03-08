’Fière’ de son premier week-end, Cadillac F1 doit ’viser plus grand’

L’équipe Cadillac F1 est entrée dans l’histoire aujourd’hui en terminant son premier Grand Prix en Australie. Checo Pérez a franchi la ligne d’arrivée au volant de la MAC-26 en 16e position, scellant ainsi la première arrivée de l’écurie américaine en catégorie reine.

Malgré un week-end marqué par les problèmes techniques, ce démarrage prometteur va motiver l’équipe pour la prochaine manche du championnat qui se déroulera la semaine prochaine à Shanghai.

"Notre première course en tant qu’équipe est terminée. Franchir la ligne d’arrivée est incroyable et constitue une véritable réussite, un an seulement après la confirmation de notre engagement" rappelle Pérez.

"Maintenant que c’est terminé, nous devons passer à l’étape suivante et améliorer nos performances afin de pouvoir vraiment nous battre. Nous nous sentons compétitifs au sein de l’équipe, et c’est l’attitude dont nous avons besoin à partir de maintenant pour combler notre retard et viser quelque chose de plus grand."

Le tableau positif a toutefois été noirci par de nombreux incidents en piste pour Pérez, qui a notamment envoyé Liam Lawson hors piste (photo en bas). Il a échappé à une pénalité, mais pas au courroux du pilote Racing Bulls, qui s’agace d’avoir l’impression que le Mexicain lui fait payer une altercation remontant au Mexique en 2024.

"Deux ans plus tard, il n’a toujours pas tourné la page" s’agace Lawson. "Il se bat contre moi comme si c’était pour le championnat alors que nous étions en 16e position. Evidemment, je m’en fiche un peu. Ma course était déjà terminée à ce moment-là, alors passons à autre chose."

Alors que les deux pilotes avaient initialement fait l’objet d’une enquête pour cet incident, les commissaires ont finalement décidé que la manœuvre de Perez ne méritait pas de sanction, ce qui n’a pas dérangé Lawson : "Ce n’était pas illégal, il était juste agressif. Honnêtement, je m’en fiche. C’était pour la 16e place."

Bien qu’il ait suscité la colère du Néo-Zélandais, Pérez a estimé qu’il s’agissait simplement d’un élément normal de la course : "J’essayais juste de le dépasser. C’était une course un peu amusante, c’est tout. J’étais dans une voiture beaucoup plus lente, donc je pense que c’est tout à fait normal de lutter."

Valtteri Bottas n’a pas caché sa fierté, même s’il n’a pas rallié l’arrivée à cause d’une avarie technique : "Nous avons écrit une page d’histoire en tant qu’équipe aujourd’hui. C’est notre tout premier week-end de Grand Prix, et nous sommes là."

"Nous courons, et c’est un moment de fierté pour tout le monde. C’est dommage que la course ait été écourtée pour moi en raison d’un problème de système d’alimentation en carburant, mais nous avons beaucoup appris."

"L’équipe a fait un excellent travail pour terminer la course avec la voiture de Checo. Il y a encore beaucoup de points positifs à retenir de ce week-end, et ce n’est que le tout début de cette aventure commune. J’ai apprécié le processus et j’ai hâte d’être en Chine pour réessayer."

