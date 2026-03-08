Les deux points d’Audi F1 sont ’une belle récompense’ pour le travail abattu

Audi F1 a réussi son arrivée en Formule 1, en marquant des points dès ses débuts, grâce à une solide performance de Gabriel Bortoleto lors du Grand Prix d’Australie 2026. Le Brésilien, parti de la dixième place, a mené une course solide et opportuniste pour arracher la neuvième position.

Malgré ces points marqués, l’objectif reste de progresser et de s’améliorer de course en course. La prochaine occasion de franchir une étape supplémentaire se présentera dès la semaine prochaine, avec le Grand Prix de Chine à Shanghai.

"Finir dans les points lors de notre premier événement en tant qu’Audi et écrire une page de l’histoire du sport automobile est une chose dont toute l’équipe peut être extrêmement fière" a déclaré Bortoleto.

"Ce fut une course positive au terme d’un bon week-end pour nous : la voiture et l’unité de puissance ont été fiables tout au long de la journée, ce qui est une belle récompense pour l’effort colossal fourni durant l’hiver afin que tout soit prêt pour la saison."

"La course en elle-même a été assez animée et parfois un peu chaotique avec la nouvelle réglementation, il reste donc encore beaucoup de choses à étudier et à mieux comprendre. Mais le rythme était solide, la communication dans le garage a été excellente et l’équipe a très bien géré la course."

"Dans l’ensemble, c’est probablement plus que ce que nous pouvions espérer pour un premier week-end. Ce résultat nous donne une bonne base de travail, mais nous savons qu’il reste encore de nombreux domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer."

"Beaucoup de courses nous attendent, et nous nous concentrons désormais sur l’apprentissage continu, le développement de la voiture et un retour encore plus fort lors des prochains rendez-vous."

De l’autre côté du garage, Nico Hülkenberg n’a pas pu transformer sa prometteuse 11e place sur la grille en une lutte pour les points, un problème technique sur sa R26 l’ayant contraint à l’abandon avant même le tour de formation.

"Malheureusement, nous n’avons pas eu la chance de défendre nos chances aujourd’hui. Nous avons rencontré un problème technique en allant sur la grille, et c’est un souci que nous n’avons pas pu résoudre à temps pour le départ. L’équipe mène l’enquête actuellement pour comprendre exactement ce qui s’est passé" explique Hülkenberg.

"C’est évidemment frustrant de manquer la course et l’opportunité d’en apprendre davantage. Cela dit, il est positif de voir l’équipe terminer dans les points grâce à Gabi ; c’est un excellent résultat et une manière forte de lancer l’ère F1 pour Audi. En sport automobile, tout va très vite : nous tournons la page et nous recommençons la semaine prochaine."