Cadillac F1 enchaîne avec de nouvelles évolutions au Canada

Cadillac F1 se rend au Canada après un premier Grand Prix à domicile réussi à Miami il y a trois semaines. L’écurie américaine a vu ses deux voitures passer la ligne d’arrivée lors du Sprint et de la course, confirmant la fiabilité de la MAC-26, qui n’a abandonné qu’une fois en huit départs et quatre Sprints jusqu’ici. L’équipe a également introduit son premier package d’évolutions, qui a permis selon le team d’améliorer l’appui aéro et les performances, même si elle lutte pour l’instant dans la même division qu’Aston Martin.

Après l’important ensemble d’évolutions apporté à Miami, Cadillac introduira une nouvelle série d’améliorations pour le Grand Prix du Canada. Celles-ci comprennent des écopes de freins avant revues, des ajustements du diffuseur et des ailettes, ainsi que des barres de torsion avant, ce qui améliorera la capacité de la voiture à franchir les vibreurs du circuit Gilles Villeneuve de Montréal.

"L’équipe a réalisé une très bonne performance à Miami" a déclaré Graeme Lowdon, directeur de l’équipe. "Nous avons introduit notre premier ensemble d’évolutions majeures, ce qui s’est traduit par une augmentation notable des performances, et une fois de plus, les deux voitures ont terminé le Sprint et le Grand Prix, ce qui est un excellent résultat."

"L’équipe a également effectué deux arrêts aux stands qui figuraient parmi les 10 plus rapides du week-end, montrant que, d’un point de vue opérationnel, nous sommes sur une trajectoire ascendante solide. L’objectif à Montréal, qui est un circuit très différent de Miami, est de capitaliser sur cette dynamique et de continuer à progresser de la sorte."

Pérez commence à se sentir à l’aise et se félicite de voir l’équipe afficher une bonne fiabilité, enchaîner les kilomètres, et se montrer de plus en plus à l’aise : "Miami a été un week-end très agréable. Nous avions un meilleur rythme dès le départ, et nous avons montré notre capacité à apporter des évolutions majeures qui fonctionnent sur la piste."

"C’est vraiment encourageant. Maintenant, il s’agit de peaufiner ce que nous avons et d’extraire le véritable potentiel de chaque élément. Il y a eu des signes évidents de progrès réels, et nous devons tout mettre bout à bout en même temps. Si nous y parvenons, je pense que nous serons plus proches du peloton de devant. J’ai hâte de prendre la piste."

De son côté, Bottas est un peu frustré avec quelques difficultés rencontrées lors de la dernière course, mais il est convaincu que le positif reste à venir : "Bien que notre course ne se soit pas déroulée tout à fait comme prévu à Miami, nous avons clairement fait un grand pas en avant. Nous avons montré un bon potentiel, ce qui est très positif."

"Ce week-end sera un nouveau défi pour nous car la piste est très technique, les murs sont très proches, et nous devrons nous adapter rapidement en raison du format Sprint. Mais Montréal est un endroit que j’apprécie vraiment et où j’ai été performant par le passé, j’aime toujours voir mon nom en tant que détenteur du record du tour ! J’ai hâte de poursuivre notre progression."