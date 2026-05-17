Cadillac F1 veut marquer des points cette année et précise son objectif

Cadillac F1 a abordé la saison 2026, sa première en Formule 1, en sachant que ce ne serait pas simple. Sans référentiel face aux autres teams et avec une voiture développée sans aucun test en piste, les craintes d’un fiasco étaient énormes, mais elles se sont rapidement évaporées. Malgré un retard net mais pas dramatique, les deux voitures ont vu le drapeau à damier sept fois en huit tentatives, et seules Mercedes et Ferrari ont un meilleur bilan

Cadillac est là pour gagner et se battre pour des championnats, et même si cet objectif est très lointain et que l’équipe a rencontré de nombreux petits problèmes de fiabilité, heureusement pas graves pour la plupart, l’ambition est colossale. Selon le PDG Dan Towriss, l’équipe est en avance sur son calendrier initial. Une très belle performance, pour un team qui a déjà réussi à apporter un ensemble d’évolutions lors de la quatrième course.

"Quand on pense aux objectifs à court, moyen et long terme, je pense que nous sommes sur la bonne voie" a déclaré Towriss au site de la F1. "Je pense que nous sommes en avance sur les objectifs à court terme, mais nous voulons nous assurer d’être sur la bonne voie pour les objectifs à moyen terme. Certes, les objectifs à long terme sont assez ambitieux en Formule 1."

"Si vous y réfléchissez, il y a tellement de flux de travail qui se déroulent en même temps, d’un projet immobilier à la création d’une équipe, en passant par le recrutement, la fabrication de toutes les pièces de l’organisation, le suivi des pièces dans un effort multicontinental avec des courses partout dans le monde. Il y a beaucoup de pièces mobiles ici, et je suis vraiment heureux de la façon dont tout cela se met en place."

Cadillac travaille d’arrache-pied pour se renforcer le plus rapidement possible. Cela inclut l’augmentation de ses effectifs chaque semaine, le développement de l’usine à Indianapolis, qui devrait devenir opérationnelle plus tard cette année aux côtés de leurs bases de Silverstone et de Charlotte, tout en s’habituant à la course au développement rapide requise en Formule 1 juste pour rester compétitif.

"Nous avons beaucoup de choses prévues pour l’avenir, mais tout est un processus. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, surtout quand on part de zéro. Cela prend du temps. Nous sommes enthousiasmés par ces plans."

"Il y a eu beaucoup de préparation et un sentiment formidable d’arriver sur la piste et de dépasser les attentes, mais tout cela s’est évaporé une fois que les feux se sont éteints à Melbourne. La compétition est tellement intense."

"Maintenant, tout est question de progrès, progrès, progrès. Il n’y a pas un moment pour s’asseoir et se réjouir des choses. Tout est question de : comment pouvons-nous nous améliorer ? Comment faire grandir cette équipe et rivaliser avec de plus en plus de voitures sur la piste lors d’un week-end de course ?"

L’approche de Cadillac pour ses débuts, tant en termes de professionnalisme en piste que d’approche marketing et commerciale qui a permis une belle promotion lors du Superbowl ou en plein milieu de Manhattan, a donné à Towriss le sentiment que l’équipe a déjà sa place dans le paddock.

"Rien qu’en voyant la façon dont l’équipe s’intègre et le respect que nous avons gagné dans le paddock grâce aux performances que nous avons fournies jusqu’à présent, je pense que nous avons dépassé beaucoup d’attentes."

"À ceux qui disaient ’vous êtes une équipe de fond de grille’, je réponds que vous ne connaissez pas grand-chose à la Formule 1. Ce que cette équipe a pu accomplir en si peu de temps est vraiment incroyable."

"Comme tout le monde le sait, c’est un sport vraiment difficile. C’est le sommet du sport automobile. Ce que nous avons pu construire est formidable. Maintenant, il s’agit de savoir comment prendre cela et continuer à construire et rendre la courbe d’apprentissage et la trajectoire de progression aussi raides que possible."

L’expérience a été la clé des progrès de Cadillac. Le team principal, Graeme Lowdon, a déjà occupé plusieurs postes à responsabilité, tandis que le directeur technique, Nick Chester, ainsi que le consultant Pat Symonds, ont déjà connu le succès en Formule 1. Valtteri Bottas et Sergio Pérez cumulent quant à eux plus de 500 Grands Prix.

"À Silverstone l’année dernière, où il y avait beaucoup de pluie, la course est devenue très confuse et l’expérience a pris le dessus. Cela m’a vraiment montré que nous avions besoin d’expérience dans la voiture et cela s’est vraiment vérifié. Nous avions besoin de pilotes qui comprennent comment cela doit se passer. Nous avons certainement cela avec Checo et Valtteri."

"Ils ont fait preuve de cette expérience et de cette patience. La patience, c’est savoir quand attaquer et quand être calme face à quelque chose, et donner à l’équipe l’espace nécessaire pour grandir sans jamais être satisfaite. Chacun d’eux a un bon feeling pour cela et c’est ce que j’ai vraiment apprécié chez tous les deux."

Marquer ses premiers points en Formule 1 semble encore être une étape trop lointaine pour le moment, mais Towriss veut y parvenir cette saison : "Nous visons à le faire après la pause. Ce n’est pas une promesse, c’est une équipe ambitieuse, c’est un groupe ambitieux."

"Vous parlez à Checo, vous parlez à Valtteri et c’est ’tout donner, tout donner tout donner’. Comment obtenir plus de performance de la voiture ? Comment progresser ? Si quelqu’un est satisfait, il ne devrait pas être ici, c’est ce que je veux voir. Le travail est acharné, il est non-stop avec ce groupe, nous verrons ce qui se passera."