Vexé, Russell répond à Norris sur le règlement F1 : il dit ça car il ne gagne pas !

Il est sans doute encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives du nouveau règlement 2026 – bien trop tôt même, puisque Melbourne est plutôt une exception en termes de pilotage et de gestion de l’énergie… mais malgré le très beau spectacle des premiers tours durant le Grand Prix, le retour à chaud des pilotes n’a pas été très positif.

On savait Max Verstappen peu friand de cette révolution réglementaire de 2026, mais c’est surtout le champion du monde qui a jeté un froid. Lando Norris a ainsi qualifié ces F1 de chaotiques et dangereuses en raison du différentiel de vitesse, dû au déploiement de l’énergie.

Le pilote McLaren F1 a aussi qualifié d’artificiels les dépassements, pour les mêmes raisons…

George Russell, vainqueur de Melbourne et favori de cette année, tire un constat différent après la course. Différent ne veut pas dire moins bon, argue le pilote Mercedes F1… Même si les mauvaises langues pourront toujours dire que s’il apprécie ce règlement, c’est surtout parce qu’il a la meilleure voiture et la meilleure unité de puissance entre les mains !

« C’est différent, c’est indéniablement différent. Mais ce qui est intéressant avec ce règlement, c’est que sur chaque circuit où nous allons, ce ne sera pas toujours comme ça. Nous allons ensuite à Shanghai où il y a une seule grande et longue ligne droite, donc la majorité des pilotes utiliseront leur énergie sur cette seule ligne droite. Vous n’avez pas besoin de la diviser en quatre comme on le fait ici à Melbourne. »

« Donc, tout le monde est très prompt à critiquer les choses. Il faut lui laisser sa chance. Nous sommes 22 pilotes. Quand nous avions les meilleures voitures et très peu de dégradation des pneus, et quand nous étions les plus heureux, tout le monde se plaignait que la course était nulle. Maintenant, les pilotes ne sont pas parfaitement heureux et tout le monde a dit que c’était une course incroyable. Donc, on ne peut pas tout avoir, et je pense que nous devrions simplement lui donner une chance et voir après quelques courses de plus. »

Que peut répondre alors à George Russell face aux critiques acerbes pourtant formulées par Max Verstappen ou donc Lando Norris ? On sent le pilote Mercedes F1 un peu vexé !

« Ouais, eh bien, il est toujours… ouais, ouais. Je ne sais pas. S’il gagnait, je ne pense pas qu’il dirait la même chose. Nous n’étions pas contents de la rigidité des voitures l’année dernière et du marsouinage, tout le monde avait mal au dos et les pilotes s’en plaignaient, mais les pilotes McLaren disaient qu’il n’y avait pas de marsouinage alors que nous regardions leur voiture et qu’elle en faisait. Donc, chacun prêche toujours pour sa paroisse et nous sommes tous égoïstes à cet égard. »

« La vérité, c’est que l’année dernière nous avions le même moteur qu’eux, que McLaren a fait un meilleur travail que nous et qu’ils nous ont battus. Maintenant, McLaren a le même moteur que nous, le même que Williams et le même qu’Alpine, et jusqu’à présent nous avons fait un meilleur travail qu’eux. C’est simplement la règle du jeu. »

George Russell a tout de même une demande de modification à formuler à la FIA, mais légère…

« Après cette course, la seule chose que je demanderais à la FIA, c’est qu’avec le mode Ligne Droite (Straight Mode), l’aileron avant ne s’abaisse pas de manière aussi agressive. »

« Lorsque nous activons ce mode Ligne Droite, nous générons beaucoup de sous-virage, et quand j’étais derrière Charles et que j’essayais de déboîter de son aspiration, c’était comme si mon aileron avant ne fonctionnait plus. Donc, je pense que d’un point de vue sécuritaire, cela rendrait les courses plus sûres, meilleures. Je ne vois aucun inconvénient à le faire. »

Antonelli et Leclerc divisés sur le nouveau règlement ?

Du côté de l’autre pilote Mercedes F1, lui aussi avantagé par ce nouveau règlement, le constat sera-t-il similaire ? Andrea Kimi Antonelli approuve-t-il aussi cette révolution réglementaire de 2026 ?

« Sur un circuit comme celui-ci, le dépassement était incroyablement puissant et on pouvait dépasser. Cela a créé beaucoup d’action dans les premiers tours de la course, donc sur ce genre de piste il y aura beaucoup d’action, sur d’autres peut-être un peu moins. »

« Mais je trouve qu’aujourd’hui c’était bien mieux que ce que nous anticipions tous, donc oui, comme l’a dit George, nous devons juste attendre quelques courses de plus avant de vraiment commenter ce nouveau règlement. »

Charles Leclerc, lui aussi satisfait après cette première course, a également apporté quelques précisions sur ces tours de piste qui ressemblent de plus en plus à une partie d’échecs pour les pilotes !

« Je suis assez d’accord. Je pense juste que cela va inévitablement changer notre façon d’aborder la course et les dépassements. Avant, il s’agissait plutôt de savoir qui était le plus courageux pour freiner le plus tard. Peut-être que maintenant il y a un aspect un peu plus stratégique derrière chaque manœuvre que vous faites, parce qu’à chaque activation du bouton de boost, vous savez que vous allez en payer le prix fort juste après. »

« Vous essayez donc toujours de penser avec plusieurs coups d’avance pour essayer de finir premier au bout du compte. Mais c’est assurément une façon différente d’aborder la course. »

