Zhou va effectuer ses premiers essais avec la Cadillac F1 à Barcelone

Écarté de la grille depuis son départ de Sauber, Guanyu Zhou s’apprête à retrouver les sensations de la piste au volant de la Cadillac F1. Le pilote chinois participera prochainement à des essais pneumatiques Pirelli à Barcelone, une première occasion concrète d’évaluer son adaptation à la MAC-26 après plusieurs mois de travail dans le simulateur. Même si ses perspectives d’obtenir à nouveau un baquet de titulaire restent (très) limitées, cette séance représente une opportunité importante pour se faire bien voir par son employeur.

Cadillac a en effet choisi Zhou comme pilote de réserve cette saison, en remplacement temporaire si besoin de ses titulaires Sergio Perez et Valtteri Bottas. Le Chinois prendra part à un test pneumatique organisé par Pirelli sur le circuit de Barcelone après le Grand Prix disputé sur place en juin.

Le directeur de l’écurie américaine, Graeme Lowdon, s’attend d’ailleurs à voir son pilote particulièrement enthousiaste à l’idée de découvrir enfin la voiture en conditions réelles.

"Je sais qu’il sera impatient de prendre le volant et simplement de découvrir la nouvelle voiture," a déclaré Lowdon aux médias.

Le Britannique a rappelé que Zhou avait déjà passé énormément de temps à travailler dans le simulateur de Cadillac tout en restant très impliqué dans la vie de l’équipe sur les Grands Prix.

"Il y passe vraiment beaucoup de son temps, il adore faire cela et aider l’équipe. Et, évidemment, il est présent sur tous les Grands Prix en tant que réserviste mais aussi pour aider les ingénieurs à décrypter certaines choses en temps réel. L’avis d’un pilote est toujours important, surtout s’il est expérimenté."

Ancien manager du pilote chinois, Lowdon assure également qu’il n’aurait aucune hésitation à faire appel à Zhou en cas de problème avec l’un des pilotes titulaires.

"Je l’ai dit dès le début : j’ai évidemment suivi toute la carrière de Zhou en Formule 1 et je n’aurais absolument aucun problème à le mettre dans la voiture si nous avions un souci avec l’un des pilotes titulaires."

"Évidemment, nous espérons ne pas avoir besoin de le faire."

Pour Zhou, il s’agira de ses premiers tours de roue au volant de la MAC-26 après une longue phase de préparation virtuelle. Lowdon se montre particulièrement confiant quant à la capacité du Chinois à saisir pleinement cette opportunité.

"Je pense qu’il va vraiment apprécier cela," estime-t-il. "C’est une bonne occasion pour nous de voir comment il se comporte lors de ce test et je suis certain qu’il fera du très bon travail."

Zhou traverse actuellement une deuxième saison consécutive sans volant en Formule 1. Après le non-renouvellement de son contrat chez Sauber, le pilote chinois avait pourtant affiché son ambition de retrouver une place à temps plein dans la discipline dans un délai d’un an.

Son expérience récente comme pilote de réserve chez Ferrari pouvait laisser espérer un retour plus rapide, mais aucune opportunité concrète ne s’est finalement présentée, hormis ce rôle de réserviste chez Cadillac.

Ses chances d’obtenir un baquet chez l’écurie américaine restent d’ailleurs limitées puisque Perez et Bottas disposent de contrats longue durée. À cela s’ajoute la présence en embuscade de Colton Herta, régulièrement cité comme candidat naturel pour succéder à l’un des deux pilotes expérimentés à l’avenir... s’il obtient sa super licence après la Formule 2.