Ferrari sous pression : Elkann exige l’unité après l’échec de 2025

Après une saison 2025 décevante au regard des ambitions affichées, Ferrari aborde à nouveau un tournant majeur en la matière avec l’entrée en vigueur du nouveau règlement de la Formule 1 en 2026. Le président de la firme italienne, John Elkann, a ainsi tenu à clarifier les objectifs de la Scuderia dans ce contexte de renouveau.

L’an dernier, au cœur des difficultés rencontrées avec la SF-25, Elkann n’avait pas hésité à pointer du doigt les prises de parole de ses pilotes, Lewis Hamilton et Charles Leclerc, invités à faire preuve de retenue alors que les résultats tardaient à venir. À l’approche de la fin de saison, toujours sans victoire, il leur avait lancé de "se concentrer sur la conduite" et de "moins parler".

Dans le même temps, le dirigeant italo-américain avait établi une comparaison marquante avec les succès de Ferrari en endurance, discipline dans laquelle la marque au cheval cabré a brillé en remportant les titres pilotes et constructeurs en Championnat du monde d’endurance FIA, avec en point d’orgue une victoire aux 24 Heures du Mans. Un contraste qu’il résumait alors par une formule claire : "Ferrari gagne quand elle est unie".

C’est précisément cette unité qu’Elkann souhaite insuffler alors que 2026 a été plutôt bien lancée. S’exprimant devant les actionnaires à Amsterdam, il a reconnu que la Scuderia savait "que la course est aussi une question d’apprentissage et d’amélioration", avant de détailler l’approche adoptée face aux nouvelles règles.

"Après une saison qui n’a pas été à la hauteur de nos ambitions, en 2026, nous nous engageons dans un nouveau championnat sous de nouvelles règles."

"Nous l’abordons avec unité et détermination, concentrés sur le travail nécessaire pour revenir plus forts."

"Nous avons plutôt bien démarré cette nouvelle ère de la F1 et il faut maintenant que tout le monde soit soudé pour franchir la dernière étape qui doit ramener les victoires et les titres à Maranello."

Le patron de Ferrari est également revenu sur les succès récents en endurance, rappelant l’émotion suscitée par ces performances historiques : "Le 8 novembre [date de la finale de la saison à Bahreïn] a été un moment de pure joie pour nous tous et pour les fans du monde entier."

"Cinquante ans après notre dernier titre mondial au classement général en endurance, Ferrari a décroché à la fois les titres constructeurs et pilotes du Championnat du monde d’endurance FIA."

"L’enthousiasme est visible sur nos visages."

"C’est le résultat du talent et du travail d’équipe, au terme d’une saison qui a également vu la 499P signer une troisième victoire consécutive au Mans, un autre jalon extraordinaire de notre histoire."

Malgré ces réussites hors de la Formule 1, l’objectif reste inchangé : renouer avec la victoire dans la discipline reine. Le début de saison 2026, marqué par les nouvelles règles techniques, a d’ailleurs offert des signes encourageants, Ferrari se positionnant comme la deuxième force du plateau derrière Mercedes.

Le directeur général de la marque, Benedetto Vigna, a lui aussi insisté sur cette culture du résultat.

"Dans le monde de la course, notre objectif reste simple : nous courons pour gagner."

"Nous avons élargi notre champ de compétition pour inclure l’endurance, tout en réaffirmant notre engagement total envers le Championnat du monde d’endurance et la Formule 1."

"2025 a marqué le début d’un nouveau cycle stratégique."

Sur le plan sportif, la hiérarchie en Formule 1 reste encore en construction dans cette nouvelle ère réglementaire. Si Mercedes semble avoir pris une longueur d’avance, notamment grâce à sa maîtrise des groupes propulseurs, l’écart pourrait rapidement se resserrer.

Ferrari, en embuscade, se tient prête à saisir la moindre opportunité. Mais pour concrétiser ses ambitions, la Scuderia devra impérativement maintenir une dynamique de progression constante et réussir ses évolutions techniques afin de s’installer durablement au sommet.