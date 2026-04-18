Button de retour au volant de la Brawn BGP 001

Jenson Button s’apprête à replonger dans l’un des chapitres les plus extraordinaires de l’histoire de la Formule 1. Le Britannique va en effet reprendre le volant de la mythique Brawn BGP 001, la monoplace avec laquelle il a décroché son titre mondial en 2009.

La BGP 001 reste indissociable de l’incroyable épopée de Ross Brawn. À l’hiver 2008-2009, ce dernier rachète pour une livre symbolique les restes de l’écurie Honda, retirée de la discipline en pleine crise économique.

Quelques mois plus tard, Brawn GP réalise l’un des exploits les plus retentissants de l’histoire du sport automobile, permettant à Button de décrocher un titre mondial aussi inattendu que spectaculaire.

Button aura l’occasion de retrouver cette monoplace d’exception lors du Goodwood Members’ Meeting, où il effectuera des tours de démonstration le week-end prochain.

Le champion du monde 2009 n’en est pas à sa première retrouvaille avec la BGP 001, qu’il a déjà pilotée à plusieurs reprises ces dernières années, notamment à Silverstone.

Seulement trois châssis de la Brawn BGP 001 ont été construits, chacun avec sa propre histoire.

Le châssis BGP001/02 est sans doute le plus emblématique : c’est celui utilisé par Button tout au long de sa campagne victorieuse en 2009. Propriété de Ross Brawn, il a déjà été exposé et piloté lors du Goodwood Festival of Speed ainsi qu’à Silverstone.

Le châssis BGP001/01 a été majoritairement utilisé par son coéquipier Rubens Barrichello en début de saison, jusqu’au Grand Prix de Hongrie inclus, avec notamment une victoire à Valence. Longtemps détenu par Button, il a été vendu à un collectionneur privé lors du Grand Prix de Miami 2025.

Enfin, le châssis BGP001/03 a permis à Barrichello de s’imposer à Monza avant d’être utilisé en fin de saison. Il a récemment été prêté au musée de Silverstone.

Symbole d’un conte de fées moderne en Formule 1, la BGP 001 incarne à elle seule l’audace technique et la capacité de rebond d’une équipe.

Son retour en piste avec Jenson Button promet ainsi de raviver des souvenirs forts pour les passionnés, plus de quinze ans après un titre qui reste l’un des plus improbables de l’histoire du championnat.