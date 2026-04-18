Verstappen pénalisé au Nürburgring, la remontée s’annonce explosive !

La préparation de 24 Heures du Nürburgring ne se déroule pas sans accroc pour l’équipage Verstappen Racing. La Mercedes-AMG GT3 #3 de Max Verstappen et Lucas Auer a vu sa séance de qualifications perturbée, avant même d’être sanctionnée par les commissaires.

Initialement, le duo devait s’élancer depuis la sixième place sur la grille de la course de ce samedi soir à 17h30, après une session frustrante. Auer avait pris le volant en premier, mais n’a pas pu signer un chrono rapidement en raison d’un drapeau rouge de 55 minutes. Celui-ci a été provoqué par la sortie de piste de l’Aston Martin n°39, nécessitant d’importantes réparations des barrières au niveau d’Adenauer Forst.

La séance, prolongée en conséquence, a repris avec Auer toujours aux commandes de la n°3. À ce moment-là, la BMW n°23 occupait la tête en 8’15”1. Les temps ont ensuite chuté rapidement et Auer a signé un meilleur tour en 8’13”0, suffisant pour se hisser provisoirement au cinquième rang, à 3,5 secondes de la référence.

À un peu moins de 45 minutes du terme, Verstappen a pris le relais, sans parvenir à améliorer la marque établie par son coéquipier. Pendant ce temps, un incident survenu lors du relais d’Auer a attiré l’attention des officiels : un contact avec la Porsche n°941.

Au moment du drapeau à damier, la n°3 avait reculé au sixième rang, tandis que la BMW n°23 s’adjugeait la pole position, devant les Mercedes n°11 et n°47, la Porsche n°48 et la Mercedes n°80. Mais l’issue sportive restait en suspens.

Les commissaires ont rapidement ouvert une enquête sur l’accrochage impliquant Auer. Celui-ci, alors au volant de la Mercedes-AMG GT3, a percuté la Porsche n°941, provoquant une perte de contrôle de cette dernière, envoyée vers le mur.

Le verdict est finalement tombé : Verstappen et Auer écopent d’une pénalité de trois places sur la grille pour avoir causé cette collision. Une sanction qui rétrograde la voiture n°3 de la sixième à la neuvième position.

Un coup dur pour l’équipage Verstappen Racing, qui devra désormais remonter le peloton lors de cette course de quatre heures, dont le départ sera donné à 17h30.