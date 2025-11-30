Ferrari scelle sa 4e place après ’un week-end extrêmement mauvais’

Charles Leclerc n’affichait pas la mine des bons jours après l’arrivée de la course du Grand Prix du Qatar, qu’il a terminée à la huitième place. Le pilote Ferrari déplore un manque de performance énorme tout au long du week-end.

Bien qu’il ait pu progresser après l’accrochage entre Pierre Gasly et Nico Hülkenberg, et qu’il ait passé Isack Hadjar à la suite de sa crevaison, le Monégasque déplore un week-end catastrophique.

Celui-ci a d’ailleurs scellé la quatrième place de Ferrari au championnat, puisque Red Bull a inscrit 26 points ce dimanche, contre 4 pour la Scuderia, et l’écart est de 44 points avec un maximum de 43 à distribuer.

"Il n’y a pas eu beaucoup de moments importants à part le crash devant moi et la crevaison d’Isack, mais je ne compte pas sur ça pour faire des bons résultats, donc ça a été un week-end extrêmement mauvais" a lancé Leclerc.

"La performance n’a jamais été là, il n’y a pas eu un tour qui était bien. On n’était vraiment pas bien en qualifs. Mais en course quand je vois à quel point la Mercedes avait du mal, le trafic faisait beaucoup, mais on était nulle part en qualifs et ça conditionne le week-end."

Lewis Hamilton a terminé 12e de la course mais après une nouvelle élimination en Q1 hier, le septuple champion du monde se montrait plutôt satisfait de sa course.

"Déçu ? Non, je me sens bien. J’ai fait un bon premier tour et j’ai gagné des places. J’ai vraiment été malchanceux sous la voiture de sécurité. J’ai pris du plaisir autant que possible, j’ai tout donné" note Hamilton.

"Cette année a sans aucun doute été la plus difficile, tant sur le plan technique que personnel. J’ai beaucoup de points à améliorer, l’équipe aussi. L’avenir nous dira si nous agirons bien en conséquence, si nous conserverons nos points forts et si nous corrigerons nos points faibles, et il y en a beaucoup."

"Il n’y a absolument aucune raison pour que nous ne puissions pas les corriger si nous mettons simplement les points à améliorer en pratique. J’ai bon espoir que nous progressions en 2026."