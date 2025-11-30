Alonso signe au Qatar une 7e place précieuse pour Aston Martin F1

Aston Martin repart du Grand Prix du Qatar avec un bilan contrasté : un solide top 7 pour Fernando Alonso, un résultat sans relief pour Lance Stroll, et une équipe qui s’avoue limitée dans ses options stratégiques après une course dictée par une Safety Car précoce.

Les points inscrits permettent toutefois à la structure de Silverstone de renforcer sa 7e position au championnat face à Haas F1 et Sauber avant la finale d’Abu Dhabi.

Fernando Alonso a signé un week-end bien plus productif que prévu, même si la performance brute n’était pas au rendez-vous.

"Deux points hier et six aujourd’hui, c’est au-delà de nos attentes pour ce week-end. Après la Safety Car en début de course, nous sommes partis sur la stratégie à deux arrêts comme tout le monde. Nous n’avions pas le rythme pour nous battre plus haut ce soir."

Le double champion du monde admet avoir profité du contexte de course : "Nous avons eu un peu de chance avec le train de DRS et avec la difficulté de dépasser ici. Nous avons aussi eu un peu de chance avec mon tête-à-queue en milieu de course, car sur un autre circuit, j’aurais peut-être fini dans le bac à gravier."

Au-delà de la performance, Alonso souligne l’importance comptable.

"Ces points font du bien dans la lutte au championnat Constructeurs alors que nous allons à Abu Dhabi."

Parti 18e, Lance Stroll savait que remonter dans le classement serait presque impossible sur un tracé où les dépassements restent difficiles.

"Nous avons commencé en 18e place et fini à la 17e. Cela allait toujours être difficile de reprendre des positions sur ce circuit. Nous avons essayé quelque chose de différent aujourd’hui avec notre stratégie et fait un undercut pour avoir l’opportunité de gagner des places plus tard en cas d’une autre Safety Car, qui malheureusement n’est jamais arrivée."

"On regarde maintenant vers Abu Dhabi dans une semaine et on espère être plus compétitifs là-bas."

Mike Krack, responsable des opérations piste, souligne une prestation globalement positive compte tenu des circonstances.

"Une course solide pour Fernando ce soir, avec six points qui renforcent notre mainmise sur la septième place du championnat Constructeurs. La Safety Car en début de course a dicté la stratégie pour la majorité de la grille et a limité nos options."

"Fernando a suivi la stratégie conventionnelle et a ramené la voiture en 7e place. Avec Lance, nous avons souffert d’un problème radio qui a limité notre capacité à communiquer avec lui, mais nous avons tenté quelque chose de différent avec une stratégie décalée dans l’espoir de capitaliser sur une Safety Car tardive... qui n’est pas arrivée."

"Bravo à l’équipe ici et au Royaume-Uni pour leur travail acharné. Nous nous concentrons maintenant sur la manière de bien terminer la saison à Abu Dhabi le week-end prochain."