Brown ’se sent mal’ pour ses pilotes après ’la mauvaise décision’ de McLaren F1

McLaren F1 a commis une énorme bourde qui coûte une nouvelle fois très cher à ses pilotes au Grand Prix du Qatar. Alors que la voiture de sécurité a été déployée après sept tours, Oscar Piastri et Lando Norris n’ont pas été appelés au stand, contrairement au reste du peloton.

Interrogé sur cette décision, le PDG de l’équipe, Zak Brown, reconnait l’erreur de son équipe et déplore l’effet sur ses pilotes, qui avaient fait un bon travail et qui ont été lésés par cette erreur.

"On a pris la mauvaise décision, on se sent mal pour Oscar et Lando. Oscar a été impeccable tout le week-end et on l’a laissé tomber. On gagne et on perd en tant qu’équipe, mais ce n’est pas un bon moment" reconnait l’Américain.

"Notre évaluation sur la Safety Car à ce moment était incorrecte. On ne peut rien faire maintenant. On est toujours en tête, mais Oscar a laissé des points sur la table et il faudra faire au mieux à Abu Dhabi."

Interrogé sur la possible erreur de ne pas avoir fait suivre Max Verstappen par Norris dans la voie des stands, Brown reconnait une inflexibilité totale qui a mené à cette erreur : "On ne voulait pas changer ce qu’on avait décidé de faire avant la course."

"C’était dangereux de décider autrement et de le faire rentrer. Mais ce qu’on avait évalué n’a pas fonctionné en notre faveur. On va devoir faire un gros câlin à Lando et Oscar car on les a laissé tomber ce week-end."

Andrea Stella, le directeur de l’équipe, a détaillé cette décision et expliqué que l’équipe craignait de ressortir dans le trafic en s’arrêtant, et ce malgré le fait que Red Bull fasse aussi rentrer Verstappen. Et au final, l’ensemble du peloton est rentré.

"La réflexion était que le trafic soit un problème, mais ça n’a pas été un élément car tout le monde a décidé de s’arrêter. Et quand tout le monde décide de le faire, ça rend le fait de s’arrêter comme étant la bonne décision" a déclaré Stella.

"On voulait garder de la flexibilité en course en cas d’autre voiture de sécurité, ce qui nous aurait aidé, mais il n’y en a pas eu d’autre. Il aurait fallu s’arrêter au tour 7, ce que nous n’avons pas fait et nous allons devoir revoir cela."

Sa déclaration sur la flexibilité reste difficile à comprendre et encore plus à accepter, alors que les sept tours plaçaient l’équipe parfaitement dans la zone pour deux autres relais de 25 tours, soit le maximum autorisé par Pirelli et la FIA. Mais l’Italien essaie de voir le verre à moitié plein.

"D’un côté, nous sommes déçus car il y a une hémorragie de points sur les deux dernières courses et nos pilotes font de très bonnes performances. En tant qu’équipe, nous devons relever le niveau pour aider nos pilotes à capitaliser sur leurs bonnes performances."

"Mais d’un autre côté, on essaie de regarder vers l’avant, de continuer à nous battre, de rester confiants, d’utiliser toutes les informations sur ce que nous faisons pour exécuter un week-end parfait. C’est encore dans nos mains, mais ça demandera un meilleur travail que ce qu’on a fait jusqu’ici."