Cadillac F1 déjà éclaboussée par une polémique judiciaire... avec Michael Bay

Quelques heures seulement avant la diffusion de la publicité Cadillac lors du Super Bowl, présentant la nouvelle livrée 2026 de la voiture, une information est venue ternir l’événement : le réalisateur hollywoodien Michael Bay a engagé des poursuites judiciaires contre l’écurie Cadillac F1, l’accusant d’avoir utilisé ses idées sans autorisation ni rémunération.

Selon une enquête publiée par Rolling Stone, le cinéaste réclame 1,5 million de dollars de dommages et intérêts, estimant que Cadillac aurait "volé ses idées et son travail" pour concevoir le spot publicitaire dévoilant la livrée F1 2026 de la marque américaine.

Malgré cette controverse, Cadillac a marqué l’histoire de la Formule 1 dimanche soir, en devenant la première équipe à présenter officiellement sa livrée à travers une publicité diffusée lors du quatrième quart-temps du Super Bowl, un événement suivi par des dizaines de millions de téléspectateurs.

Des accusations de travail exploité sans rémunération

Dans sa plainte, Michael Bay affirme que Cadillac aurait intentionnellement profité de son travail créatif sans le payer, expliquant que l’équipe aurait cherché à obtenir une publicité "façon Michael Bay" à moindre coût.

"Cadillac a apparemment volé les idées et le travail de Bay pour la publicité sans les payer, ajoutant que l’équipe avait prévu depuis le début de l’escroquer. Ils voulaient une publicité ‘Michael Bay’, autrement dit, à prix cassé," indique la plainte.

Le document judiciaire précise également que le réalisateur et son équipe se seraient fortement investis dans la préparation du projet.

"Bay et son équipe ont travaillé sans relâche, jour et nuit, pour préparer cette production. Bay a personnellement passé une nuit blanche ce soir-là, assemblant différentes idées pour le projet."

Pourtant, après ces efforts, le cinéaste aurait été écarté de manière abrupte.

Michael Bay aurait ensuite été informé par message texte que Cadillac avait décidé de prendre "une autre direction".

Des éléments visuels jugés trop familiers

Selon le réalisateur, la situation aurait pris une tournure plus préoccupante lorsqu’il aurait découvert, ultérieurement, du matériel promotionnel lié à la publicité finale de Cadillac.

Il y aurait reconnu plusieurs éléments visuels qu’il avait lui-même proposés, notamment des finitions scintillantes et un rendu en chrome doré hautement réfléchissant.

Michael Bay réclame ainsi 1,5 million de dollars, une somme correspondant à ses honoraires habituels de réalisateur, ainsi qu’aux frais de production de son équipe.

Cadillac dément fermement toute irrégularité

Contactée à ce sujet, Cadillac a catégoriquement nié toute faute. Un porte-parole de l’écurie de Formule 1 a tenu à clarifier la position du constructeur américain.

"Michael Bay est un génie du cinéma et nous avons discuté avec lui de la réalisation de notre publicité pour le Super Bowl. Mais après deux réunions, il est apparu clairement qu’il ne pouvait pas respecter notre calendrier, et il n’y avait finalement plus de voie possible pour avancer ensemble."

Cadillac affirme également que le concept créatif du spot existait avant toute collaboration potentielle avec le réalisateur.

"Il n’est pas clair pourquoi il engage cette action, étant donné que le concept et la création avaient déjà été développés et que nous ne faisions qu’explorer la possibilité de travailler avec lui en tant que réalisateur. Il est également inhabituel de soulever cette question maintenant, alors que la publicité n’a même pas encore été diffusée."

Malgré ce différend judiciaire, Cadillac assure rester confiante quant à l’issue de l’affaire et tient à maintenir une relation respectueuse avec Michael Bay.

"Nous sommes convaincus que cela sera résolu de manière appropriée. Quoi qu’il en soit, nous continuons d’admirer la brillance créative de Michael Bay et serions ravis d’avoir l’opportunité de travailler ensemble à l’avenir."

