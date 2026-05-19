Un ancien ingénieur de Ferrari tacle les latences ’inacceptables’ des réponses à la radio

L’ancien ingénieur de Ferrari et Williams, Rob Smedley, a critiqué certains ingénieurs de course modernes pour le temps pris à retransmettre des informations vitales aux pilotes. Dans le podcast High Performance Racing, celui qui a été l’ingénieur de Felipe Massa a offert un aperçu de la dynamique intense entre le mur des stands et le cockpit, et le besoin de réaction rapide de la part de celui qui est le seul interlocuteur du pilote en course.

La Scuderia a été tristement célèbre ces dernières années pour ne pas offrir de réponses rapides à ses pilotes, ce qui a successivement énervé Kimi Räikkönen, Charles Leclerc, Sebastian Vettel, Carlos Sainz et Lewis Hamilton, et l’ingénieur explique les grandes qualités d’un ingénieur de course.

"Qu’est-ce qu’un excellent ingénieur de course ? C’est quelqu’un qui comprend le pilote et qui peut toujours optimiser sa position" a déclaré Smedley. "Donc, que ce soit en qualifications ou en course, à mon avis, un bon ingénieur de course doit avoir de très bonnes connaissances en aérodynamique."

"Vous devez avoir une très bonne connaissance des pneus. Vous devez avoir une très bonne connaissance des systèmes mécaniques de la voiture, et vous devez savoir comment optimiser toutes ces choses pour faire aller la voiture vite."

"Mais ensuite, vous devez aussi comprendre comment votre pilote fonctionne. Non seulement quel est son style de conduite, mais aussi quelle est la psychologie de cette personne. C’est un athlète, n’est-ce pas ? Donc vous ne pouvez pas juste dire ’c’est la meilleure façon d’optimiser la voiture selon la simulation, donc c’est ce que nous allons faire’."

"Parce que le gars qui la conduit pourrait dire ’oui, mais ça ne me convient pas. Je n’aime pas ça. Ça me donne trop de sous-virage. Ça me donne trop de survirage’. Quoi que ce soit. Donc, vous devez être constamment dans la tête du pilote. Et pour moi, vous devez aussi traduire."

"Les pilotes ne sont pas des ingénieurs. Ils ne sont pas formés. La plupart des pilotes ont appris le vocabulaire des voitures de course par l’expérience. Et chacun d’eux traduit ce que fait la voiture d’une manière légèrement différente. C’est à l’ingénieur de course de pouvoir traduire cela en retour pour l’équipe."

S’il ne veut pas généraliser le fait que les ingénieurs soient moins bons actuellement qu’à son époque, Smedley explique ce qui sépare un bon ingénieur d’un moins bon : "Je pense qu’il y a de bons ingénieurs en Formule 1 actuellement, et je pense qu’il y en a aussi des assez épouvantables."

"Je pense que l’indécision en fait un ingénieur épouvantable, tout comme le fait de ne pas être au sommet de son art et de ne pas comprendre les principes fondamentaux, ces éléments dont je viens de parler, comme la science des pneus, la dynamique des pneus, la dynamique du véhicule, l’aérodynamique. Vous devez les comprendre."

"Je ne veux pas dire aussi bien qu’un aérodynamicien ou aussi bien que les meilleurs spécialistes des pneus de la voie des stands, mais vous devez être capable d’avoir une conversation avec eux. Vous devez comprendre 80 % de ce qu’ils comprennent. Je pense que si vous ne faites pas cela, vous êtes foutu."

Smedley comprend que les pilotes ne soient pas patients avec les latences qu’il juge anormales dans les réponses : "Ils sont dans une situation. Ils ne la comprennent pas. Ils ont besoin d’aide. Maintenant, en ce qui les concerne, ils conduisent cette voiture, qui est difficile à conduire, qui est difficile à comprendre."

"Ils sont au milieu de tout cela. Ils ont besoin d’aide. Ils vont reprendre la radio et crier ’aidez-moi’. Donc, je comprends ça, et ensuite c’est à l’équipe, surtout à l’ingénieur de course, de pouvoir maîtriser cette situation. Donc, un bon ingénieur de course va maîtriser cette situation très, très rapidement."

"Et on en revient encore à ce dont j’ai parlé. On en revient à savoir à quel point vous comprenez la voiture ? À quel point comprenez-vous les systèmes électroniques de la voiture, l’aérodynamique de la voiture, la dynamique du véhicule de la voiture ?"

"Parce que vous devriez être capable de revenir avec 80 % de la réponse comme ça. Et si vous ne le pouvez pas, vous n’êtes pas un très bon ingénieur de course. ’J’attends juste quelqu’un’. Je suis à Miami, à l’autre bout du monde, et j’attends que quelqu’un à Brackley ou Silverstone ou Maranello, un jeune diplômé de 22 ans, revienne et me donne un chiffre dont j’ai besoin."

"Eh bien, je suis désolé, mais si vous êtes l’ingénieur de course, vous devez être bien, bien meilleur que ça. Vous devez maintenir tous ces gars en alerte, et non l’inverse. Et c’est la partie qui me rend fou quand un pilote pose une question, et qu’il faut ensuite une éternité pour revenir avec la réponse. C’est inacceptable."