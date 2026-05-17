’Ça a fait mal’ : Bearman raconte la violence physique de sa première course en F1

Ollie Bearman a révélé que la Formule 2 ne l’avait pas préparé aux exigences physiques de la Formule 1 avant ses débuts au Grand Prix d’Arabie saoudite 2024. Le pilote Haas F1 a remplacé Carlos Sainz au dernier moment chez Ferrari après que l’Espagnol a été opéré d’urgence de l’appendicite. Tout en revenant sur ses débuts impressionnants, lors desquels il a inscrit des points en terminant à la septième place, il a expliqué à quel point il a souffert physiquement.

La course de Bearman avec Ferrari a fait de lui le plus jeune pilote de l’histoire à courir pour l’écurie de Maranello. Après s’être qualifié en 11e position, manquant la Q3 pour seulement 0,036 seconde, Bearman a réussi à maintenir Lando Norris et Lewis Hamilton à distance dans les dernières étapes de la course pour s’emparer de la septième place. Non sans vivre des moments difficiles sur le plan physique.

"Mon premier tour en EL3, c’était genre 12 secondes plus rapide que mon tour de pole position que j’avais fait en F2 la veille" a déclaré Bearman sur le site de la F1. "Lors de mon premier run, mon cou était déjà détruit. Donc, je n’attendais pas vraiment cette course avec impatience. Et ça a fait mal."

Confirmant les dires d’Esteban Ocon à côté de lui, qui a ajouté que rien ne prépare un pilote à la tension qu’une F1 impose au cou, Bearman poursuit : "Exactement. Parce que la F2, pour moi, c’était facile physiquement. Le cou n’était même pas un facteur. Ensuite, j’ai fait une course de F1, et mon cou était tout ce qui comptait. C’était une étape folle. Mais une journée amusante, une nuit amusante."

Le jeune homme de 21 ans ait expliqué qu’il ne pouvait pas se permettre d’être stressé par la situation, car il faisait ses grands débuts, de plus sous les couleurs de Ferrari, et son père regardait nerveusement depuis le garage Ferrari.

"Je ne pouvais pas être stressé. J’essayais de tenir le coup avec mon cou. Qu’il partage cette expérience avec moi, debout au fond du garage, je pense qu’il luttait contre la nervosité, mais c’était très spécial de partager cette journée avec lui."