Pourquoi Verstappen n’a finalement pas pris le départ des 24h du Nürburgring

Le week-end de Max Verstappen aux 24 Heures du Nürburgring continue de faire parler, y compris après l’abandon cruel de la Mercedes-AMG n°3 de son équipe, le Verstappen Racing. Impressionnant dès ses premiers tours sur la Nordschleife, le quadruple champion du monde de Formule 1 avait initialement prévu d’être celui des quatre pilotes qui allait prendre le départ de l’épreuve allemande samedi à 15 heures. Mais, comme l’a révélé son équipier Daniel Juncadella, le pilote Red Bull a finalement préféré revoir ses plans afin d’éviter de compromettre les chances de son équipe dans les premiers kilomètres d’une course réputée aussi imprévisible qu’impitoyable.

Associé à Juncadella, Jules Gounon et Lucas Auer au volant d’une Mercedes-AMG GT3, Verstappen avait largement contribué à placer la voiture n°3 en tête de la classique d’endurance allemande avant qu’un problème de transmission ne ruine les espoirs de victoire à quatre heures de l’arrivée. Finalement classée 38e, l’équipe n’en a pas moins marqué les esprits, tant par sa compétitivité que par l’intégration éclair du Néerlandais dans l’univers du GT3 et des courses d’endurance.

Juncadella a ainsi expliqué que Verstappen devait, à l’origine, s’élancer samedi après-midi au départ des 24 Heures du Nürburgring. Mais le pilote Red Bull a finalement changé d’avis après une discussion avec son équipier espagnol.

"Il y a eu une conversation avec Max après les qualifications," a raconté Juncadella à SoyMotor. "Au départ, Max devait prendre le départ de la course. D’ailleurs, il avait commencé toutes les séances d’essais."

Le pilote espagnol a également rappelé les précédentes expériences compliquées de Verstappen sur la Nordschleife cette saison, notamment sa disqualification lors d’une manche de la NLS en mars puis les réparations importantes subies lors de sa sortie suivante.

"Compte tenu de son historique là-bas, imaginez qu’il se passe quelque chose dans le premier relais et qu’il ne puisse même pas monter dans la voiture lors de ces 24 Heures. Quelle déception cela aurait été pour ses fans," a poursuivi Juncadella.

Mais finalement Verstappen a lui-même proposé de laisser son équipier prendre le relais du départ afin d’éviter une situation à risque dans les premiers tours.

"Vendredi soir, après les qualifications, il est venu me voir et m’a dit : ’Tu devrais prendre le départ à ma place, parce que je me connais et c’est une course de 24 heures. Premier tour, quatrième place : je vais vouloir me battre avec tout le monde. Il vaut mieux que ce soit toi qui partes’."

Une décision qui illustre autant la lucidité de Verstappen sur son comportement de compétiteur que son respect pour les spécificités de l’endurance et de la Nordschleife, un tracé où la moindre erreur peut anéantir des heures d’efforts.

Les performances du quadruple champion du monde ont en tout cas impressionné ses équipiers tout au long du week-end. Quelques jours après la course, Jules Gounon a même révélé que le clan Verstappen Racing avait trouvé un surnom au Néerlandais : "Maxipedia" en référence à son immense culture du sport automobile.

Le pilote français a surtout insisté sur la rapidité avec laquelle Verstappen s’est adapté aux exigences du GT3 et de l’endurance.

"Pour moi, c’est incroyable qu’il se mette dans cette situation," a expliqué Gounon. "Je pense que cela signifie sortir de sa zone de confort."

"Bien sûr, la Formule 1 est un univers très particulier où ils sont extrêmement spécialisés, exactement comme nous. Donc venir sur probablement la course la plus folle que l’on puisse disputer en endurance, débarquer ici pour la première fois et performer ainsi... c’est quelque chose pour lequel j’ai énormément de respect."

Gounon n’a pas caché son admiration devant la vitesse immédiate affichée par Verstappen sur la Nordschleife.

"Au final, il est arrivé et il était immédiatement à notre niveau. Ce n’est pas étonnant : c’est Max Verstappen."

Le pilote Mercedes-AMG a poursuivi en soulignant à quel point cette adaptation express restait exceptionnelle même pour les pilotes d’endurance les plus expérimentés.

"Les gens me demandent : ’Comment est-il ?’ Pour moi, il vient d’une autre planète pour débarquer et être immédiatement au niveau sur quelque chose que nous faisons depuis des années."

"Que ce soit Dani, Lucas, moi-même ou Maro Engel, réussir à arriver et être directement avec nous, c’est quelque chose d’assez spécial."