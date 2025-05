Ferrari : Hamilton et Leclerc font une belle remontada en course à Imola

Lewis Hamilton termine au pied du podium à Imola, avec une belle stratégie et une utilisation opportune des voitures de sécurité aujourd’hui au GP d’Emilie-Romagne.

La 4e place du pilote Ferrari lui donnait le sourire à l’arrivée.

"Je suis aux anges ! Franchement hier j’ai mal dormi et aujourd’hui c’était tellement différent. Je suis très heureux pour l’équipe, pour les tifosi. J’ai vraiment cogité pour voir comment faire une belle course et nous avons eu beaucoup d’amour aujourd’hui dans le public."

"L’équipe a fait un travail incroyable, les arrêts ont été parfaits, c’est mérité et nous ratons le podium de peu."

"Je ne m’attendais vraiment pas à ce que nous terminions quatrièmes, je ne savais pas où nous pourrions nous situer étant donné notre retard hier."

"La voiture était vraiment excellente et l’équipe a fait un travail fantastique sur la stratégie, ils ont été irréprochables. Nous y arrivons petit à petit et Riccardo [Adami] et moi avons fait un travail formidable en matière de communication."

"J’étais calme et je pense qu’il l’était aussi, tout comme l’équipe dans l’exécution de la stratégie, et les arrêts aux stands ont été géniaux."

"Malheureusement, si notre rythme de course est très bon, nous n’avons pas encore trouvé la fenêtre magique pour exploiter les pneus en qualifications et cela nous coûte chez le dimanche, avec de mauvaises places. C’est plein de petites choses à additionner pour trouver la solution pour les pneus."

"D’autres ont apporté des évolutions et ont progressé mais cela arrive aussi pour nous. En termes de réglages, c’est mon meilleur week-end. Je suis vraiment ravi de finir le week-end avec le sourire pour Ferrari et nos fans."

Charles Leclerc a fini lui 6e, laissant repasser Alex Albon devant lui alors qu’il estime avoir mérité sa 5e place avec son dépassement. Mais les commissaires lui ont demandé de rendre sa place.

"Je ne sais pas, apparemment c’est sous enquête car l’équipe m’a dit de laisser passer Alex. Je ne pensais pas qu’il y avait un problème."

"Les règles son marquées d’une manière, on les utilise au maximum et je ne voyais pas de problème à ça. On l’a vu plusieurs fois, et souvent ce n’est pas pénalisé parce que les règles sont écrites d’une manière et on les utilise au maximum."

Concernant la course, Leclerc a moins le sourire que son équipier.

"C’est frustrant parce qu’on avait fait une bonne course. Malheureusement les deux voitures de sécurité sont tombées au mauvais moment pour nous. On n’a pas pu profiter de la deuxième parce qu’on n’avait que des pneus tendres disponibles, et Lewis a décidé de s’arrêter au dernier moment."

"Je ne savais pas combien de places j’allais perdre en faisant un double arrêt au stand derrière Lewis donc j’ai préféré ne pas m’arrêter. C’est décevant parce que je pensais au début que tout allait dans mon sens. On avait un bon rythme et de la performance, et avec les voitures de sécurité on a perdu notre réussite."

Après ce week-end difficile en Emilie-Romagne, Leclerc a été interrogé sur son optimisme avant Monaco, sa course à domicile qu’il avait remportée en 2024. La réponse a été courte et cinglante : "Non."