Alonso : Le résultat d’Aston Martin F1 ’est purement attribuable à la malchance’

Fernando Alonso ne veut pas tirer la sonnette d’alarme malgré une nouvelle 11e place à Imola, alors qu’il s’élançait cinquième. Le pilote Aston Martin F1 est convaincu que lui et son équipier auraient pu finir dans le top 7.

En course, le double champion du monde s’est laissé aller à un coup de sang après avoir subi un mauvais timing de voiture de sécurité : "C’est de la torture, c’est un carnage. Je suis le pilote le plus malchanceux de ce putain de monde !" Il explique ces propos.

"J’ai juste été malchanceux. La voiture était superbe aujourd’hui, j’ai suivi les McLaren et Russell au début de la course, ce qui était une bonne surprise pour nous, d’être compétitifs dans la première partie du peloton" raconte Alonso.

"On était en route pour sécuriser les sixième et septième places avec les deux voitures, et la voiture de sécurité virtuelle est arrivée et a permis à toutes les voitures devant nous de s’arrêter et de ressortir devant."

Les motifs de satisfaction restent néanmoins nombreux : "C’était très malchanceux, mais on s’est bien battu. Même à la fin, j’ai dépassé trois ou quatre voitures en neuf tours, c’est une chose à laquelle on n’était pas habitués cette année, donc c’est clairement un pas en avant."

L’Espagnol est cependant philosophe et reconnait que la malchance fait partie de la course : "Le résultat aujourd’hui est purement attribuable à la malchance, mais il y a des courses où nous aurons de la chance et où nous marquerons possiblement des points que nous ne méritons pas. Attendons cette opportunité."

Dans l’autre voiture, Lance Stroll a terminé encore plus loin et il est du même avis et déplore le manque de réussite dans les timings de la course : "Juste de la malchance avec la voiture de sécurité".

Le Canadien ne veut pas encore être optimiste pour la suite de la saison après les progrès vus en qualifs, mais il reste néanmoins enthousiaste : "On verra la semaine prochaine sur un circuit très différent, si l’on peut conserver cette forme."