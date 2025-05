Gasly admet avoir ’trop forcé’ dans son erreur face à Leclerc

Pierre Gasly a connu une course difficile ce dimanche à Imola. Alors qu’il était dans le top 10, le pilote Alpine F1 a fait une erreur pendant qu’il était en lutte contre Charles Leclerc, et cela l’a renvoyé en 14e place.

"J’ai essayé de forcer un peu trop, c’est la bagarre, j’ai voulu laisser un peu de place à l’intérieur pour lui et de rester à l’intérieur, j’étais hors trajectoire et quand j’ai braqué ça n’a pas tourné. j’en ai un peu trop fait" a déclaré Gasly, qui raconte le reste de sa course et notamment les voitures de sécurité.

"Il va falloir revoir, il s’est passé beaucoup de choses. On a réussi à profiter de la première voiture de sécurité, on pensait capitaliser sur le fait que ceux qui était sur un arrêt allaient être en difficulté en fin de course, mais la deuxième voiture de sécurité n’a pas été en notre faveur."

Mais le rythme de l’Alpine A525 était toutefois décevant en course, et le Français veut essayer de comprendre cela : "On était un peu plus en difficulté que ce à quoi on s’attendait et on va essayer de travailler ça pour la semaine prochaine."

Franco Colapinto est revenu sur un week-end agité durant lequel il a connu un accident en qualifs, mais aussi une course à rebondissements, le tout en devant découvrir une nouvelle voiture et une nouvelle équipe.

"C’était très excitant de débuter ce week-end avec Alpine, une nouvelle voiture, de nouveaux ingénieurs, de nouvelles personnes. Tout le monde m’a aidé à me mettre dans le bain, à comprendre les pneus qui étaient très tendres ce week-end, ce n’était pas le week-end le plus facile !" a déclaré l’Argentin.

"On a fait des pas en avant, séance après séance, je n’ai pas pu faire beaucoup de runs avec du carburant avant la course, et [l’accident] était dommage hier en qualifications. Les écarts sont très serrés, on essaie de trouver la limite, et c’est le genre d’erreur qu’on fait quand on ne connait pas les limites de la voiture."

"La course a été positive, j’ai fait durer les mediums longtemps, c’était un des relais les plus longs. On était sur une stratégie à un arrêt, mais la voiture de sécurité virtuelle a tué ma course. Mais le rythme était bon même si j’ai été malchanceux. Mais ça a été un week-end d’apprentissage."