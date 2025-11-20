Red Bull ne tranche pas : Tsunoda avoue ’être nerveux’ pour son avenir

À l’approche du Grand Prix de Las Vegas, l’avenir de Yuki Tsunoda chez Red Bull Racing continue de susciter les interrogations. Le Japonais, sous pression depuis plusieurs saisons, reconnaît sans détour vivre à nouveau une période d’incertitude quant à son baquet pour 2026.

"Si je disais que je ne suis pas nerveux, ce serait un mensonge," admet-il, conscient que les décisions se prennent loin de lui. Habitué à ces épisodes depuis son arrivée en F1, Tsunoda tente toutefois de s’y adapter, recentrant son énergie sur ce qu’il peut contrôler : ses performances en piste.

Le pilote assure n’avoir reçu aucune indication de la part de la direction et refuse de se perdre en spéculations. Il préfère mettre en avant les progrès récents et un rythme qu’il juge suffisamment solide pour convaincre. À Vegas, il entend profiter de chaque opportunité, marquer des points… et se rapprocher autant que possible de Max Verstappen, un argument clé dans sa quête de maintien.

"Je suis un peu nerveux donc, c’est une situation similaire à celle de l’année dernière, voire d’il y a deux ans, donc pour être honnête, je m’y suis habitué. Cela fait partie de la Formule 1."

"Ce qui est bien, c’est que j’ai déjà vécu cette situation à plusieurs reprises. Je sais ce que je dois faire pour les prochaines courses. Au final, je ne peux pas contrôler ces décisions, n’est-ce pas ? Ce que je peux contrôler, c’est de donner le meilleur de moi-même et de réaliser les meilleures performances possibles. C’est ce que j’aime, c’est pour ça que je suis ici, donc c’est ce que je vais faire."

"Évidemment, être nerveux, c’est normal, surtout en dehors des courses. Mais en même temps, l’une de mes forces est qu’une fois que j’ai mis mon casque, j’oublie tout et je peux profiter du paysage de Las Vegas."

A-t-il eu quelques conversations avec ses patrons au moins pour savoir vers quoi la décision s’oriente à l’heure actuelle ?

"Jusqu’ici, tout ce que je sais c’est que la décision n’est pas encore prise. C’est tout. Après le Mexique, ce n’était plus le moment de décider. Donc je donne tout ce que je peux, je ne peux faire que ça, et je dois profiter de chaque Grand Prix, faire de mon mieux, ce que je fais habituellement, et c’est tout."

"Je n’ai pas d’avis ou d’idée sur le suite. Quel serait l’intérêt d’imaginer ces choses ? Je suis juste pleinement motivé à tout donner et à marquer des points. Les derniers week-ends ont été mitigés. Au Brésil, j’aurais pu terminer septième ou huitième et marquer des points facilement. Et à Mexico aussi."

"On rate ces choses jusqu’ici à cause de plusieurs raisons. Il y a différentes choses que je ne peux pas contrôler et qui m’amènent dans ces positions. La bonne nouvelle, c’est que le rythme est là et que je suis en mesure de marquer des points, c’est le plus important."

"Il y a encore de l’espoir. Je ferai tout mon possible pour y parvenir, que ce soit en aidant Max ou l’équipe au championnat constructeurs. Être le plus proche possible de Max lors des qualifications est probablement le plus important pour ma cause. C’est ce que je dois faire."