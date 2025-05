Williams F1 veut ’optimiser’ son week-end à Monaco en réussissant les qualifs

Alex Albon veut continuer à profiter d’une monoplace performante pour marquer de nouveau des points à Monaco ce week-end. Le pilote Williams F1 salue la manière dont son équipe enregistre des résultats très positifs, et il espère que les qualifications se passeront bien pour son équipe.

"Le Grand Prix de Monaco est un circuit extraordinaire à découvrir au volant d’une Formule 1 et c’est agréable de reprendre la compétition si peu de temps après Imola. C’est un très bon résultat que d’obtenir une nouvelle cinquième place et d’apporter à l’équipe une nouvelle moisson de points" a déclaré Albon.

"Nous optimisons nos week-ends et c’est ce que nous allons tenter de faire à nouveau cette semaine. Les dépassements sont notoirement difficiles sur ce circuit, donc une bonne performance en qualifications sera vitale pour nous donner les meilleures chances de marquer des points le jour de la course."

Carlos Sainz a signé plusieurs podiums à Monaco mais il sait qu’un bon résultat le dimanche dépendra d’une performance optimisée en qualifications la veille.

"Je suis impatient de prendre le volant dans les célèbres rues de Monaco, un circuit historique qui offre toujours des week-ends passionnants et que j’ai énormément apprécié chaque fois que j’y ai couru, du karting à la F1. C’est un circuit où un samedi propre est absolument essentiel pour la course."

"Les rues étroites ne pardonnent pas, alors nous nous assurerons de monter en puissance tout au long du week-end et lors des qualifications. La météo joue aussi parfois un rôle important, alors nous garderons un œil sur tous les détails possibles. Nous avons pris une bonne dynamique et je suis impatient de voir ce que nous pouvons faire ce week-end !"

James Vowles, le directeur de l’équipe, apprécie de voir son équipe ne pas se satisfaire de résultats pourtant excellents : "C’était fantastique d’être à Imola pour la première manche européenne et de marquer des points avec les deux voitures. C’était une belle course et nous étions rapides au mérite."

"Cependant, bizarrement, nous sommes déçus. Et c’est comme ça que ça doit se passer. Lorsque l’on veut et que l’on voit que l’on peut faire mieux, on est déçu d’un résultat qui aurait été absolument incroyable il y a seulement 12 ou 24 mois. Mais nous avions le potentiel, dans différentes conditions, d’être certainement une place plus loin.

"Je suis enthousiaste à l’idée d’aller à Monaco. Je pense qu’il y a un énorme potentiel là-bas. C’est un circuit difficile, très différent de tout ce que nous avons connu jusqu’à présent, mais nous avons démontré que nous sommes capables d’obtenir un temps au tour avec cette C6, qui sera le pneu utilisé là-bas, et ensuite de courir de manière cohérente contre les autres."

"Nous ne souffrons pas de la même dégradation que ces dernières années et l’équilibre est bien meilleur. Je pense qu’il suffit de résumer tout cela : C’est formidable d’avoir une voiture rapide. Nous devons en tirer le meilleur parti et nous ne l’avons pas encore fait, mais j’ai hâte d’être à la prochaine course où nous continuerons à progresser."