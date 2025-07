Ferrari doit ’écouter’ les conseils d’Hamilton, Vasseur prolongé ?

Frédéric Vasseur est vraiment "l’homme idéal" pour rester à la tête de Ferrari.

C’est l’avis de Lewis Hamilton, nouveau venu à Maranello cette saison, qui, malgré ses difficultés d’adaptation à sa nouvelle monoplace rouge, encourage Ferrari à anticiper davantage encore la prochaine saison.

"Ceux qui veulent tout, tout de suite, ne savent pas comment fonctionne la F1," a déclaré Gianluca Gasparini, journaliste à La Gazzetta dello Sport, après le GP de Grande-Bretagne.

Un changement de ton salutaire dans la presse italienne, qui a tiré à boulets rouges sur la Scuderia et son patron ces dernières semaines.

Ferrari a récemment dévoilé un nouveau plancher pour la monoplace 2025, en difficulté, et prévoit désormais une journée de tournage au Mugello le 16 juillet, avant le lancement de la nouvelle suspension arrière à Spa-Francorchamps.

Hamilton, en revanche, ne sera pas au Mugello, car il pousse Ferrari à oublier 2025 et à lui confier pour 2026 une monoplace qui porte son propre ADN.

"Ferrari, il est temps d’écouter Lewis Hamilton," a convenu Gasparini.

Après une période de silence, marquée par des spéculations sur le non-renouvellement du contrat de Vasseur, le PDG de Ferrari, Benedetto Vigna, était présent au GP de Grande-Bretagne.

À Silverstone, Vigna a déclaré, interrogé sur Vasseur : "C’est le directeur de l’équipe. Nous sommes en juillet et nous sommes en discussion."

"Nous venons de déjeuner ensemble" a souri l’Italien.

En réponse à une question sur ses discussions avec le PDG de Ferrari, Vasseur a simplement déclaré aux médias : "Je n’ai rien à ajouter à la discussion que vous avez eue avec M. Vigna."

Il sera intéressant de voir si Ferrari et Vigna écouteront les conseils d’Hamilton sur la suite à donner au contrat de Vasseur qui arrive à échéance.

"Je pense que Fred est vraiment l’homme idéal pour nous mener au sommet," a déclaré le septuple champion du monde.

"Il m’a amené dans cette équipe et je lui dois donc beaucoup. Je travaille d’arrache-pied pour le soutenir et apporter les changements nécessaires, et il y en a pas mal."

Le pilote britannique estime avoir une perspective intéressante sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas à Maranello.

"Dès qu’on arrive dans une nouvelle équipe, on remarque l’ampleur de l’organisation et la structure," a déclaré le vainqueur d’un record de 105 Grands Prix.

"Ceux qui arrivent récemment ont une nouvelle perspective par rapport à ceux qui sont là depuis longtemps. On peut donc clairement identifier les aspects positifs, mais aussi négatifs."

Gasparini semble partager l’avis d’Hamilton et les dernières nouvelles iraient plutôt dans un sens d’une prolongation du contrat de Vasseur.

"Il est temps de comprendre qu’il faut du temps. Regardez le temps qu’il a fallu à Jean Todt. Ce message semble avoir été entendu dans la haute sphère de Ferrari."

Le journaliste ne s’enthousiasme pas trop par contre pour la nouvelle configuration de suspension arrière tant attendue, qui devrait faire ses débuts à Spa.

"Penser que cela puisse propulser la voiture rouge au niveau de McLaren en un instant est déraisonnable."

"La recette est simple, mais elle demande beaucoup de patience. Chaque intervention technique doit être finalisée pour la voiture de l’année prochaine, en utilisant la deuxième moitié de saison pour intégrer de plus en plus Hamilton dans l’équipe et pour remonter le moral de Charles Leclerc, qui a connu deux journées assez difficiles en Angleterre."