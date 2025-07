Le dossier du GP d’Afrique du Sud de F1 va être soumis à la FOM

Une proposition visant à ramener la Formule 1 en Afrique du Sud va enfin être examinée par le détenteur des droits commerciaux de la discipline, la FOM.

Cette décision fait suite à la sélection par le comité directeur de la candidature sud-africaine pour la Formule 1 de la proposition la plus adaptée à la promotion d’un événement potentiel.

Un processus de manifestation d’intérêt, ouvert en Afrique du Sud, a donné lieu à trois candidatures : l’une concernait l’utilisation du circuit de Kyalami, une autre visait à créer une course urbaine au Cap, et une troisième était soumise par l’ancien promoteur du MotoGP, Bobby Hartslief.

Et Kyalami l’aurait emporté. Bien qu’aucune annonce officielle n’ait eu lieu, cela fait suite à une déclaration du propriétaire du circuit, Toby Venter, qui a exprimé sa volonté de moderniser le circuit aux spécifications de niveau 1 si la F1 acceptait de courir sur ce site.

Ces paroles sont également corroborées par une déclaration du comité directeur de la F1, qui l’a qualifiée "d’encourageante et de bon augure pour la candidature du pays à l’organisation d’une future course de Formule 1".

Gayton McKenzie, ministre sud-africain des Sports, des Arts et de la Culture, a confirmé que le comité de pilotage de la candidature avait formulé sa recommandation, sans citer Kyalami pour le moment.

"Le comité devait évaluer les propositions du secteur privé afin de formuler une recommandation non contraignante au ministère des Sports, des Arts et de la Culture sur le dossier le mieux placé pour promouvoir et organiser les Grands Prix de Formule 1 en Afrique du Sud," a annoncé le ministère de McKenzie dans un communiqué.

Une fois le soumissionnaire retenu, il consultera la FOM avant que d’autres ministères et organismes gouvernementaux ne soient impliqués.

"Ce n’est qu’une fois toutes les approbations nécessaires obtenues que l’annonce du soumissionnaire retenu sera faite," a précisé le communiqué, qui explique ainsi pourquoi le nom de Kyalami ne figure pas.

McKenzie a ajouté : "Il convient de souligner que nous sommes encore en phase de négociation et de planification du retour de la Formule 1 en Afrique du Sud. À première vue, l’organisation d’une telle course en Afrique du Sud est tout à fait envisageable, et nous sommes impatients de faire avancer les discussions avec lz Formule 1 dans les semaines à venir."

L’Afrique du Sud s’est imposée comme le principal candidat au retour de la F1 en Afrique, après les difficultés rencontrées au Rwanda en début d’année. Éric Boullier, ancien directeur de McLaren et du Grand Prix de France, a également évoqué l’idée d’une course au Maroc, mais cette option n’est pas considérée comme réaliste à court ou moyen terme.