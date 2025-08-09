’Investir dans le savoir faire’, la clé du succès de McLaren F1 ?

McLaren F1 a non seulement produit la meilleure voiture du plateau cette année, mais l’équipe a semblé être la meilleure lorsqu’il s’agissait d’apporter des évolutions sur sa MCL39. Andrea Stella, le directeur du team, confirme que la méthodologie et l’organisation de la structure ont permis cette réussite.

"Cette tendance que nous avons pu établir, selon laquelle les développements, qu’ils soient d’ordre mécanique, mais surtout aérodynamique, ont été couronnés de succès, est le résultat de nombreux facteurs. Il n’y a pas vraiment de recette miracle pour réussir en Formule 1. C’est vraiment le résultat d’un travail sur les fondamentaux" a déclaré Stella.

"Les fondamentaux ne concernent pas seulement la capacité à générer des idées, à créer la prochaine géométrie d’un plancher ou d’un aileron avant, mais aussi la compréhension des méthodologies utilisées pour ce développement et la compréhension du moment où ces méthodologies seront non seulement efficaces en termes d’innovation, mais aussi en termes de confiance dans le fait que ce que vous avez réalisé en matière de développement dans la soufflerie ou en CFD se traduira réellement par quelque chose qui fonctionne sur la piste."

"Cela fait partie du savoir-faire en tant qu’équipe, ce qui en soi est une affirmation très simple comme ’générons le savoir-faire pour obtenir la meilleure corrélation possible’, mais qui, en réalité, est peut-être l’un des domaines les plus compliqués pour toute équipe de Formule 1."

L’Italien révèle que le travail de McLaren a été pensé dans cet objectif, et ce dès les recrutements pour disposer d’une équipe performante : "Nous avons beaucoup investi dans cette optique."

"Je dois saluer la qualité des personnes, car même si nous parlons de méthodologies, ce sont toujours les personnes qui sont à la tête. J’ai eu beaucoup de chance de pouvoir m’appuyer sur des dirigeants très compétents et une équipe très talentueuse."

De son côté, Zak Brown, le PDG, a tenu à souligner que la pression de la concurrence reste une grande source de motivation. Même les adversaires les plus faibles en F1 aujourd’hui sont très forts.

"Si je prends du recul et que je regarde l’équipe, je perçois une énergie débordante, une concentration affûtée et une détermination incroyable. Mais surtout, nous devons continuer à nous efforcer d’être les meilleurs possible dans le monde ultra-compétitif de la Formule 1. Nous cherchons constamment à nous améliorer."

"Dès que l’on se repose sur ses lauriers, tout avantage concurrentiel peut disparaître en un clin d’œil. Et quand on observe la concurrence, il ne faut pas oublier que même notre plus faible rival est vraiment excellent."

"On parle de millisecondes. Le secret de notre succès est donc de nous serrer les coudes et de ne jamais abandonner."