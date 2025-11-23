’Absolument inacceptable’ : l’ancien directeur de course Niels Wittich étrille la FIA pour la gestion du virage 1 à Las Vegas

A la suite des explications de la FIA concernant la présence de commissaires dans la zone de dégagement du virage 1 au début du deuxième tour du Grand Prix de Las Vegas, Niels Wittich, ancien directeur de course de la F1, a livré une analyse bien plus sévère.

Selon lui, la situation observée dimanche est tout simplement "absolument inacceptable".

L’incident s’est produit lorsque le peloton, mené par Max Verstappen, s’est élancé pour le deuxième tour alors que plusieurs commissaires tentaient encore de dégager des débris issus du carambolage du départ. Les drapeaux jaunes agités n’ont pas empêché une scène impressionnante, les commissaires se repliant à toute vitesse dans la zone de dégagement à l’approche des monoplaces.

Interrogé par Sky Allemagne, Wittich n’a pas masqué sa stupeur : "Cela ne doit pas arriver. C’est une situation absolument inacceptable."

Il rappelle que, par construction, le virage 1 est une zone sensible à chaque départ : "Bien sûr, vous avez toujours en place un dispositif spécial pour ça là-bas. Au départ, vous placez les commissaires en mouvement ou au moins en alerte, car c’est la fenêtre la plus large pour intervenir une fois que la dernière voiture est passée, s’il y a des morceaux à récupérer."

Mais pour lui, ce qui s’est passé va bien au-delà d’un simple délai ou d’une intervention prolongée : "Que cela prenne autant de temps, au point que les voitures soient déjà de retour à pleine vitesse, ce n’est plus acceptable. À ce moment-là, des doubles drapeaux jaunes ne suffisent plus. C’est tout simplement incorrect, et je ne comprends pas comment cela peut arriver pour la deuxième fois cette année après le Mexique."

Une VSC est activable en une seconde

Wittich insiste sur la simplicité de la solution qui s’offre à la direction de course : "La manière la plus simple de réagir, même si l’on voit qu’une intervention dure plus longtemps ou qu’un retard s’accumule, c’est d’activer une neutralisation complète. Une VSC peut être lancée en une seconde, et alors tout le monde doit ralentir."

"C’était la solution la plus rapide et la plus simple pour sécuriser la situation. De mon point de vue, ce genre de scène, vous ne voulez pas en revoir."

Une position qui contraste fortement avec celle de son employeur, la FIA, laquelle avait assuré que tout avait été "géré correctement" et que les commissaires ne s’étaient jamais trouvés en danger immédiat.