Williams F1 n’a pas eu les ’difficultés’ attendues au Qatar

Williams F1 a signé un bon résultat d’ensemble ce vendredi en Qualification Sprint au Grand Prix du Qatar. Carlos Sainz est huitième et ne s’attendait pas à atteindre la SQ3, mais admet que la FW47 est plus performante que prévu à Losail.

Le pilote espagnol révèle que l’équipe avait tenté des réglages qui n’avaient jamais été testés auparavant, et qui se sont avérés efficaces pour faire fonctionner la monoplace.

"Ce fut une journée très positive pour nous sur un circuit où, sur le papier, nous aurions pu avoir des difficultés. Nous avons opté pour des réglages expérimentaux que nous n’avions pas encore testés cette année, et cela semble avoir porté ses fruits, donc j’en suis ravi" se félicite Sainz.

"C’est encourageant de voir les deux voitures en SQ3 et, comme d’habitude, notre voiture était plus performante avec les gommes dures. Il y avait moins d’un dixième de seconde entre la quatrième et la huitième place, alors nous verrons ce que nous pouvons faire demain en Sprint et plus tard en qualifications !"

Alex Albon a lui aussi atteint la SQ3, avec le dixième temps final lors de cette séance, et il est satisfait d’avoir rapidement trouvé du rythme, alors que l’exécution de son tour rapide n’a même pas été optimisée.

"Le début du week-end a été meilleur que prévu. Nous n’avons pas la voiture la plus rapide, mais nous sommes dans une position correcte après une seule séance d’essais libres aujourd’hui avant les qualifications Sprint" a déclaré le Thaïlandais.

"Nous sommes sortis du garage trop tard en SQ3, nous avons donc dû nous presser un peu pour boucler un tour rapide. Nous avons une voiture performante avant le Sprint et les qualifications, donc nous allons tout faire pour exploiter au maximum nos opportunités demain."