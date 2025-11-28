Sauber F1 était proche d’accéder à la SQ3 au Qatar ce vendredi

Gabriel Bortoleto était satisfait de s’être qualifié 13e pour la Qualification Sprint du Grand Prix du Qatar, même s’il regrettait de ne pas avoir pu faire mieux. Le pilote Sauber F1 veut continuer à progresser depuis ces résultats pour la suite du week-end.

Le Brésilien se satisfait d’avoir fait progresser sa monoplace entre deux runs, grâce à des changements de réglages de dernière minute pendant la séance.

"Je pense que nous avons fait une performance correcte aujourd’hui, même si j’ai l’impression que nous aurions pu tirer davantage de la voiture. Je manquais d’adhérence lors de mon premier tour en SQ2, et après un arrêt rapide aux stands pour quelques réglages, le deuxième tour s’est mieux passé" note Bortoleto.

"C’est évidemment un peu décevant de rater la SQ3 pour seulement un dixième et demi, mais c’est dire à quel point la compétition est serrée. Pour le Sprint de demain, nous savons que les dépassements ne seront pas faciles ici. Nous allons continuer à attaquer, viser un Sprint sans incident, puis nous concentrer sur la qualification."

Nico Hülkenberg n’a pas atteint la SQ3 au Qatar, éliminé en 14e position, mais il évite une pénalité pour avoir gêné Oscar Piastri. Lui aussi pense qu’il aurait pu accéder à la SQ3, une petite sortie de piste dans son tour rapide lui ayant coûté un tour.

"Je me sentais plutôt à l’aise avec la voiture. La piste offrait une bonne adhérence et j’ai passé la SQ1 sans problème. J’étais bien parti pour le dernier tour de la SQ2, mais j’ai eu un léger survirage dans le dernier virage et je suis sorti large. D’après les données, cela aurait peut-être suffi pour accéder à la SQ3" déplore l’Allemand.

"Nous ferons de notre mieux en Sprint, mais l’objectif principal reste les qualifications : il y aura des modifications sur les voitures et la hiérarchie pourrait être légèrement chamboulée."