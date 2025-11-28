Russell est ’très content’, Antonelli a encore ’beaucoup de travail’

George Russell a joué les trouble-fêtes au Qatar ce vendredi, en s’intercalant entre les pilotes McLaren F1 avec la deuxième place sur la grille pour le Sprint. Le pilote Mercedes F1 craignait de vivre une journée difficile après des essais libres difficiles.

Mais il a parfaitement redressé la barre, d’autant que l’exercice des qualifications n’est pas ce qui lui réussit le plus en cette saison 2025, et il est satisfait d’avoir trouvé autant de performance.

"Je suis très content de la séance d’aujourd’hui. J’ai vraiment apprécié ces dernières qualifications, en poussant la voiture à ses limites et en obtenant les réponses que je souhaitais" a déclaré Russell.

"Cela nous a permis de tirer le meilleur parti de notre monoplace et d’obtenir de bons résultats. Aujourd’hui n’a pas fait exception. La deuxième place est un excellent résultat et se retrouver entre les McLaren, c’est quelque chose que nous n’avions pas anticipé avant la séance."

"En effet, j’étais 14e aux essais libres donc je ne savais pas que j’avais ce rythme. Mes qualifications n’ont pas été brillantes ces derniers temps, donc j’étais heureux en sortant de ma monoplace."

Russell craint de ne pas réussir à dépasser lors du Sprint, expliquant que la FIA aurait pu augmenter la longueur de la zone DRS : "Nous avons discuté avec la FIA des raisons pour lesquelles le DRS n’a pas été étendu et j’espère qu’après le sprint, il pourra peut-être être ajusté pour la course."

"Les dépassements seront difficiles en tout cas lors du Sprint, la course pourrait donc se jouer dès le premier virage. Partir en première ligne est évidemment un avantage et nous viserons à marquer de bons points, même si nous ne pouvons pas nous battre pour la victoire."

"Le circuit est vraiment agréable, avec une surface offrant une excellente adhérence, et j’ai hâte de voir la suite du week-end."

Andrea Kimi Antonelli s’est qualifié septième, et bien qu’il ait failli subir un pire résultat ce jour, il regrette de ne pas avoir fait mieux : "C’était une qualification chaotique de mon côté, je me suis fait peur en SQ2 et j’ai perdu un peu confiance."

"Je n’ai pas maximisé le grip, le potentiel était élevé et j’avais toujours un pas de retard. Je dois travailler sur les données pour être plus rapide demain. Il y a beaucoup de travail à faire, je dois travailler sur mon pilotage aussi car la voiture était bonne et je n’ai pas maximisé le potentiel."