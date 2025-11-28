Haas F1 veut utiliser le Sprint pour préparer la suite du week-end

Haas F1 n’a pas réussi à franchir la barre de la SQ2, malgré un rythme qui était proche de celui nécessaire pour aller dans la dernière partie de la Qualification Sprint au Qatar. Oliver Bearman est satisfait d’avoir signé ce résultat, même s’il pense qu’il y avait mieux à faire.

L’usure des pneus inquiète moins le Britannique cette année que l’année dernière, mais il révèle que c’est bien des graviers qui ont posé problème, car un pilote en a mis sur la piste devant lui.

"L’usure des pneus est un peu moins problématique que les années précédentes. Avec le temps, les circuits deviennent plus rugueux et cette année, grâce aux pneus que nous avons, la mise en température est plus simple" a déclaré Bearman.

"Malheureusement, lors de mon dernier tour, j’étais derrière un pilote qui sortait constamment de la piste, ce qui a provoqué une importante accumulation de gravier, un problème inhérent au circuit."

"Beaucoup d’entre nous ont constaté que la présence de gravier dans ce virage n’est pas la meilleure solution, car on en retrouve partout, ce qui endommage les pneus et gâche les tours. J’ai également rencontré du trafic dans le secteur 3, c’était donc la tempête idéale."

"Je pense qu’il sera très difficile de dépasser sur ce circuit, car il n’y a qu’une seule zone DRS, et elle est courte. L’objectif du Sprint sera d’apprendre un maximum de choses avant les qualifications de demain."

"Je pense que nous avons une voiture plus rapide que ce que nous avons montré tout à l’heure, donc je suis content, même si je suis un peu déçu de ces qualifications."

Esteban Ocon reconnait qu’il était déçu de cette journée : "C’est difficile pour nous, cette séance. Surtout de mon côté, j’ai du mal à avoir une bonne voiture dans tous les types de virages."

"On a du survirage dans les virages rapides et du sous-virage dans les virages lents. Du coup, on n’arrive pas à augmenter l’aileron avant. Les virages rapides nous limitent énormément, et c’est là que se fait la différence entre les deux voitures."

"Ca ne suffit pas des deux côtés, mais de mon côté c’est là qu’il manque de la performance. Cela fait plusieurs courses que c’est le cas, j’espère trouver des solutions après cette séance. On peut encore changer la voiture une fois pour demain, et c’est là qu’il faudra qu’on regarde."