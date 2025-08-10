Cora Schumacher ne garde son nom ’que pour l’argent’ et assume

Cora Schumacher a admis conserver le célèbre nom de famille de son ex-mari "tant qu’il me permet de gagner de l’argent avec".

L’ex-épouse de Ralf Schumacher, sextuple vainqueur en Grands Prix, a fait ces commentaires lors d’une nouvelle interview accordée au Bild, où elle a également évoqué des rumeurs de longue date sur la nature de leur mariage.

Le couple a divorcé en 2015 après 14 ans de mariage. Ralf a publiquement révélé son homosexualité en 2024, et bien qu’il affirme que le monde du sport automobile l’a "très soutenu", Cora a exprimé ouvertement sa colère et son chagrin.

L’animateur de télévision allemand Oliver Pocher a même affirmé que leur relation était "un contrat de dix ans" visant à dissimuler l’orientation sexuelle de Ralf pendant sa carrière en F1 – une affirmation que Cora nie.

"Je serais riche aujourd’hui si cela avait été le cas. Je n’aurais pas sacrifié ma vie pour quoi que ce soit de ce genre."

Pourtant, elle ne reprend pas son nom de jeune fille.

"Pourquoi le ferais-je ? Je serais stupide. Je n’ai pas signé d’accord de confidentialité dans le contrat de mariage."

Cora ajoute qu’elle suit actuellement une thérapie et qu’elle a bloqué le numéro de Ralf.

"Ma dispute avec Olli (Pocher) est une chose du passé. Je m’entends à nouveau bien avec lui."

"Ralf, lui, est bloqué sur mon téléphone."