La FIA place McLaren F1 et les patins dans son collimateur au Qatar

La FIA a émis un avertissement officiel aux équipes concernant l’usure des planches avant le Grand Prix du Qatar de ce week-end, suite à la double disqualification de McLaren à Las Vegas, corroborant ainsi les spéculations que nous vous rapportions hier en primeur.

C’est Red Bull qui aurait soufflé à la FIA de s’intéresser de près à l’usure des planches des deux MCL39 lors du dernier Grand Prix et, surtout, de contrôler rapidement l’usure des patins alors que les monoplaces étaient encore "chaudes", à la sortie du Grand Prix.

L’instance dirigeante surveillera évidemment de près le rythme de course et le comportement de la hauteur de caisse de Lando Norris et Oscar Piastri après que leurs patins non conformes aient conduit à leur disqualification mais aussi bouleversé la lutte pour le championnat en permettant de remettre Max Verstappen à portée de tir de Norris et à égalité avec Piastri.

Cette décision fait suite à de récentes rumeurs concernant le traitement thermique des patins en titane et d’autres astuces ingénieuses pour protéger les planches, évoquées pour la première fois après Interlagos.

La situation promet une finale passionnante : Norris pourrait mathématiquement remporter le titre mondial au Qatar, tandis que Verstappen et Piastri arrivent à égalité en deuxième position, à seulement 24 points derrière.

Le patron de McLaren, Andrea Stella, insiste sur le fait que le drame de Las Vegas ne rendra pas l’équipe plus prudente malgré l’intervention de la FIA.

"Ce qui s’est passé à Las Vegas ne changera pas notre approche pour ce week-end," a-t-il déclaré.

"L’état d’esprit qui nous a permis de remporter deux titres constructeurs (en 2024 et cette année) et de placer deux pilotes en lice pour le championnat reste le même : repousser les limites et maximiser notre potentiel."

"Les moments douloureux font partie de notre sport, mais ils vous permettent aussi d’apprendre et de devenir plus fort. Nous avons tout analysé après la dernière course, nous avons amélioré des choses et nous sommes passés à autre chose."

Le Qatar devrait convenir assez bien à McLaren, mais la plupart pensent que Verstappen et Red Bull auront l’avantage sur ce circuit à haute vitesse.

L’ancien pilote de F1 Christian Danner, consultant pour la télévision, a déclaré que McLaren devait prouver qu’elle était capable de gérer la pression.

"C’était un problème de communication," a-t-il déclaré aux médias allemands lorsqu’il a été interrogé sur la catastrophe de Las Vegas. "Si, en tant qu’ingénieur de données, je vois que le plancher arrive dans la zone dangereuse, je dois immédiatement crier : ’Lève le pied et fait de la roue libre !’ Cela n’a pas été le cas, ou alors trop tard."

"C’est tout simplement amateur."

Il a fait valoir que l’équipe aurait dû prendre moins de risques étant donné l’avance de Norris au championnat.

"Quand il s’agit d’un championnat du monde, il faut conduire prudemment, pas de manière agressive. Les personnes qui se battent pour le championnat ont beaucoup à apprendre. Le sang-froid dont vous avez besoin dans une lutte pour le titre, on ne le voit pas encore chez McLaren. Le seul qui maîtrise parfaitement cela, c’est Verstappen."

Danner a rejeté l’idée selon laquelle McLaren aurait été poussée à commettre des erreurs par des pressions extérieures.

"Qui oblige McLaren à prendre ce risque ? Si l’adversaire vous y oblige, vous êtes déjà vaincu. Gardez la tête froide, sinon vous perdrez le championnat dans votre tête avant de le perdre sur la piste."