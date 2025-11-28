Alpine F1 n’était ’pas assez rapide’ selon Gasly et se place en fond de grille

Alpine F1 n’a pas réussi à s’extirper de la dernière ligne de la grille de départ pour le Sprint du Grand Prix du Qatar. Pierre Gasly a admis après la Qualification Sprint de Losail qu’il ne pouvait pas faire mieux au volant de l’A525.

"Les Qualifications Sprint ont été compliquées pour nous, et le résultat est décevant. Sur ma dernière tentative en SQ1, j’ai eu du mal dès le premier virage" a déclaré Gasly, qui reconnait que la voiture et les conditions empêchaient de faire mieux.

"Les pneumatiques étaient froids, il n’y avait pas d’adhérence pour lancer le tour et nous avons perdu beaucoup de temps. Les gommes sont ensuite montées en température et les deux secteurs finaux étaient bien meilleurs, mais le mal était déjà fait."

"Il aurait été difficile de passer en SQ2 et nous n’étions peut-être pas assez rapides aujourd’hui. Nous avons toutefois des enseignements à tirer et j’espère que nous pourrons progresser pour les qualifications de demain."

Franco Colapinto sera dernier sur la grille et reconnait qu’il ne pensait pas vivre un vendredi si difficile, après des essais libres prometteurs : "Au vu du résultat des Qualifications Sprint, nous ne sommes clairement pas là où nous le voulions et ce n’est pas le scénario espéré."

"J’avais l’impression que nous étions compétitifs dès le début des Libres et que nous étions plutôt bien avec les pneus durs. Je n’ai pas pu signer un temps représentatif en tendres à cause d’une dérobade chronophage."

"Avec les bacs à gravier si proches, la moindre erreur ou sortie se paie immédiatement et l’on risque d’endommager le plancher. C’est ce qu’il nous est arrivé en essais et cela a un peu perturbé notre préparation."

"Il y a plusieurs points à analyser, à prendre en compte et à essayer pour la suite du week-end. La voiture semblait particulièrement plus piégeuse ce soir, et nous allons voir tout ce que nous pouvons faire pour y remédier demain."