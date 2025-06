Esteban Ocon espère que la 200e course de Haas F1 va lui ’porter chance’

Esteban Ocon espère réussir à fêter dignement le 200e Grand Prix de Haas F1, qui se déroule ce week-end au Canada. Le pilote français est heureux de rendre hommage à son team en arborant une livrée et des combinaisons rappelant 2016, année des débuts de la structure américaine.

"C’est une course spéciale pour toute l’équipe, 200 est un beau nombre. On pense à l’histoire avec notre livrée, nos combinaisons qui sont un hommage, ce qui est beau, et j’espère que ce sera un bon week-end pour nous" a déclaré Ocon.

"La bonne chose est que lorsqu’on a eu un bon rythme, on a su saisir les opportunités et marquer de bons points, comme à Monaco. On doit travailler sur la constance et les performances sur des circuits qui ne conviennent pas à notre voiture."

"C’est très serré sur la grille, tout le monde progresse et il n’y a aucune équipe qui ne soit pas dangereuse actuellement. C’est très intéressant et on doit être au sommet de notre art" poursuit le Français, qui s’inquiète de voir Sauber enchaîner les bonnes performances après la cinquième place de Nico Hülkenberg en Espagne.

"Je ne pense pas que c’était un résultat unique. Ils ont apporté un nouveau package qui est compétitif. Le peloton est serré, une pièce peut faire la différence et on doit faire attention à tout le monde. Si on ne progresse pas, les autres le font."

Haas devrait être plus à l’aise au Canada : "Ca devrait, oui. On travaille sur les difficultés qu’on a eues à Barcelone, c’était bien d’avoir une semaine de pause pour analyser et revenir avec des idées pour améliorer les choses. C’est un tracé très différent ici et c’est normalement un circuit où l’on est meilleurs. Pour cette 200e course, j’espère que ça nous portera chance."

Interrogé sur ses souvenirs de la première course de Haas en 2016, le Français se souvient de Romain Grosjean qui avait signé un très bon résultat à Melbourne pour les débuts de l’équipe avec la sixième position.

"Je me souviens Romain à la radio qui avait dit ’bienvenue en Formule 1 les gars’, c’était très impressionnant pour une première course. On porte ces couleurs, les combinaisons, la livrée, on a des noms de membres d’équipes sur l’aileron avant et j’espère que ça nous portera chance."

Bearman est "fier" d’apporter sa pierre à l’édifice Haas

Oliver Bearman découvre le tracé de Montréal en tant que pilote, même s’il a déjà fait le voyage sur l’Île Notre-Dame en 2024 : "C’est ma deuxième fois à Montréal, la première que je pilote, j’étais ici l’an dernier en tant que pilote de réserve, en coulisses, et je suis impatient de prendre la piste" a déclaré Bearman.

"Je suis fier de l’équipe et d’où nous sommes arrivés. Je ne suis là que depuis dix courses, mais c’est la plus jeune des équipes de Formule 1 et elle atteint 200 courses, je suis fier d’avoir apporté une pierre, même toute petite, à cet édifice."

Le Britannique reconnait s’inquiéter de voir Sauber revenir en forme : "C’était difficile pour nous à Barcelone, et encore plus car des rivaux ont eu de bons résultats. Bravo pour eux, on a du travail, et on espère faire une bonne performance."

En arrivant au Canada, Bearman a parlé de l’édition 2011 du GP du Canada comme celle l’ayant marqué : "Je me rappelle de cette course, la plus longue de l’histoire de la Formule 1 ! Le Canada donne toujours des courses folles, je me rappelle de Jenson qui gagne avec cinq arrêts (six en réalité, ndr), c’était une course folle."

Pilote Haas depuis le début de saison et réserviste l’an dernier, il relativise son histoire personnelle avec le team, mais il est heureux de participer à cet hommage et à cette étape importante.

"Je n’avait pas regardé cette course ! Mais je me rappelle qu’ils avaient terminé sixièmes, avec Romain. J’ai parlé plusieurs fois avec Romain car il est venu avec l’équipe, et c’est spécial de voir où l’équipe est arrivée, avec les gens qui étaient là depuis le début, comme Ayao, c’est beau de voir cette fidélité."