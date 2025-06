’Oscar et moi le savons’ : Norris juge ’inévitable’ un accrochage avec Piastri

McLaren F1 a dominé deux des trois courses du triplé, avec une victoire à Monaco pour Lando Norris. Ce dernier espère continuer à enregistrer des progrès et pense que l’équipe a encore des progrès à faire, à commencer par ce week-end au Canada.

"Les choses vont dans la bonne direction, la régularité était bonne, mais il y a toujours des choses sur lesquelles travailler. C’étaient trois semaines solides, ce n’est jamais parfait, mais on a toujours des choses sur lesquelles on peut travailler" a déclaré Norris.

Comme l’a déjà dit son directeur Andrea Stella, le Britannique est convaincu qu’un incident surviendra avec Oscar Piastri, malgré leur bonne volonté commune : "On n’a pas dit qu’on allait éviter les choses, quelque chose va surement se produire à un moment, Oscar et moi le savons, on est compétitifs et on veut battre l’autre."

"Le principal est de rester fort en tant qu’équipe, mais tout est clair entre nous, on veut se battre, et il ne peut y avoir qu’un vainqueur. Comme l’a dit Andrea, ce n’est pas une question de ’si’ mais de ’quand’, et c’est inévitable en sport automobile."

Le cas Max Verstappen vu par Lando Norris

Interrogé sur le pilotage de Max Verstappen, qui a failli écoper en Espagne d’une suspension d’une course, Norris tempère la culpabilité de son rival mais déplore son accrochage volontaire de Barcelone : "Max est l’un des meilleurs au monde en raison de sa façon de piloter. Je ne pense pas que quiconque puisse contester cela."

"Bien sûr, il a dit qu’il n’aurait pas dû faire ce qu’il a fait. Vous pouvez lui parler, vous n’avez pas besoin de m’en parler, mais je suis sûr qu’il regrette ce qu’il a fait. Ce qu’il a fait le week-end dernier était évidemment un peu différent de ce qu’il fait habituellement."

"Il ne s’agissait pas d’une simple agression, de bons mouvements défensifs, forts, sur le fil du rasoir. C’était quelque chose d’un peu différent. Non, je pense que Max est ce qu’il est, et qu’il a réussi ce qu’il a réussi grâce à sa façon de conduire. Il n’y a aucune raison pour qu’il change de côté."

Norris ne s’attend pas voir Verstappen changer de manière de se battre, et il ne va pas le présupposer en piste : "Je ne pense pas que quelque chose change vraiment. On ne sait pas ce qu’il va faire. Alors à ce stade, j’essaie de réfléchir à ce qu’il faut faire différemment. C’est la même chose que d’habitude."

"Je pense qu’il va continuer à se battre. Il est encore plus loin dans les points. Alors non, ça ne sert à rien d’essayer de supposer des choses ou de deviner parce que quand vous êtes en position de vous battre sur la piste, vous ne pouvez pas essayer de penser ’il va me laisser plus d’espace et puis il ne le fait pas et alors quelque chose se passe’."

"Il ne sert à rien de supposer des choses ou d’essayer de penser à ce que les autres vont faire. Il se bat toujours pour le championnat. Il veut toujours essayer de gagner toutes les courses qu’il peut."