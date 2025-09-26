Essais Pirelli F1 : Haas F1 démarre au Mugello, Hamilton annule sa présence

La première journée d’essais cette semaine pour Pirelli sur le circuit du Mugello, en collaboration avec Haas F1 et la Scuderia Ferrari, a eu lieu hier.

Seule Haas F1 était en piste ce jeudi. Le programme était axé sur la définition des composés les plus durs de la gamme 2026. Les deux pilotes de course de l’écurie américaine, Esteban Ocon et Oliver Bearman, étaient en piste au volant d’une voiture d’essai basée sur la VF-24, adaptée pour accueillir les pneus 2026.

Sur le sec, le Français a bouclé 40 tours, le plus rapide en 1’21’“943. Puis les conditions météorologiques très changeantes ont compliqué la tâche des ingénieurs, la pluie s’étant abattue sur la piste en fin de matinée. Cela a toutefois permis d’essayer certaines solutions de pneus intermédiaires 2026 sur le circuit très exigeant du Mugello. Avec ces pneus, Bearman a bouclé 30 tours, avec un meilleur temps de 1’34”’381.

Les essais se poursuivront aujourd’hui au Mugello, où Guanyu Zhou et Charles Leclerc prendront le volant pour la Scuderia Ferrari, chacun conduisant une partie de la journée dans un mulet basé sur la SF-25.

Lewis Hamilton aurait dû piloter ce jour mais il a choisi de rester auprès de son chien Roscoe, très malade. C’est donc le pilote de réserve chinois de Ferrari qui prend le relais.

En parallèle de ces essais Pirelli, Romain Grosjean roulera aussi sur le circuit avec une Haas F1 de 2023, retrouvant ainsi le volant d’une Formule 1 pour la première fois depuis son terrible accident du GP de Bahreïn 2020.

Quelques photos de cette première journée sont disponibles sous ce texte.