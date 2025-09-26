Fornaroli ouvert à un rôle de réserviste en F1 pour 2026

Leonardo Fornaroli affirme garder toutes ses options ouvertes pour 2026, y compris la possibilité d’entrer en Formule 1 en tant que pilote de réserve.

Le leader du championnat de Formule 2 a confirmé à Bakou que des discussions avec des écuries de F1 étaient en cours, alimentant les spéculations sur un lien avec Alpine. Flavio Briatore s’intéresse en effet fortement à son compatriote mais a déjà pas mal de jeunes pilotes à gérer avec Jack Doohan, Paul Aron et Franco Colapinto.

Mais s’adressant à nouveau aux médias, l’Italien de 20 ans s’est montré prudent.

"Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Tout se passe bien, et je sais que je suis sur la bonne voie pour le titre, mais je me concentre sur la fin de cette année car c’est serré."

Un aspect curieux de l’ascension de Fornaroli est que, malgré sa campagne remarquable en F2, il n’est affilié à aucune académie de pilotes gérée par une équipe de F1.

"J’essaie de ne pas trop y penser. Il y a d’autres voies. Je me concentre sur mes performances sur la piste et sur la mise en place de toutes les bases nécessaires pour donner le meilleur de moi-même. Je ne suis pas anxieux. Je regarde l’avenir avec conviction et enthousiasme."

Il a laissé entendre que son programme pour 2026 pourrait inclure une autre série.

"Penser à la saison prochaine est difficile à ce stade. Nous recherchons le meilleur programme possible pour m’aider à m’améliorer et me préparer à la F1 dès que possible."

"En attendant, j’aimerais toujours courir dans une autre catégorie qui puisse me former pour l’avenir."

Pourtant, Fornaroli pense qu’il pourrait passer directement à la Formule 1, en citant l’ascension rapide de son compatriote italien Kimi Antonelli.

"À mon avis, tous les débutants font un excellent travail. Je suis très content de ce que fait Kimi."

"Il a eu des bas mais ce sont les aléas du sport automobile, cela peut arriver. Il y a deux ans encore, il était en Formule régionale. Il est passé directement en F2, puis en F1. Il est le plus jeune sur la grille, le plus jeune poleman, et il est déjà monté sur le podium. Il réalise un excellent championnat."